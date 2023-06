Was sonst gut weggesperrt wird

TAGE DER ACHIVE 02/06/23 Unterschiedlichste Dinge werden archiviert: Unter den Taufbüchern, die im Archiv der Erzdiözese lagern, macht natürlich jenes besonders neugierig, in dem sich der Eintrag über den Säugling Wolfgang Amadé Mozart findet: – Von 5. bis 7. Juni sind in Salzburg (und nicht nur hier) wieder die Tage der Archive angesagt. Es geht natürlich nicht nur darum, an Regalen mit Schubern, Aktenordnern oder mit Bänden verzurrten Papierstapeln entlang zu gehen. In den Führungen von Montag bis Mittwoch nächster Woche wird so manches Original hergezeigt. Im Archiv der Erzabtei St. Peter zum Beispiel finden sich eine Schulordnung aus dem 16. Jahrhundert und eine Bergekarte des 18. Jahrhunderts. Selten kommt man in den Hochsicherheitstrakt im Keller von Mozarts Wohnhaus am Makartplatz. Dort befindet sich der Autographentresor mit Mozarts Briefen und Notenmanuskripten. Da werden die Musikwissenschafter Armin Brinzing und Anja Morgenstern auch so manche Kostbarkeit im Original herzeigen. Die Derra de Moroda Dance Archives befinden sich im Unipark Nonntal. Irene Brandenburg wacht über diese weltweit einzigartige Sammlung tanzbezogener Bücher, Dokumente, Musikalien, Bilder, Fotos und Objekte aus sechs Jahrhunderten. In der Führung heuer wird es um die Spuren der österreichischen Tänzerin Fanny Elssler im Bühnentanz des 19. Jahrhunderts und in der Gegenwart gehen. Im Sacellum (das ist die kleine Kapelle im Gebäude der Universitätsbibliothek an Ecke z8um herbert von Karajan-Platz) wird Christoph Brandhuber Professoren der alten Benediktineruniversität „zwischen Wissensdurst und Kunstgenuss" vorstellen. Die prominentesten unter ihnen sind in der barocken Sitzgruft unter dem Sacellum bestattet. Dort kann man logischerweise nicht hinein. Auf das Leopold Kohr Archiv sollte man heutzutage schon deshalb neugierig sein, weil die Ökologie und Wirtschaftssysteme dringend überdacht werden müssen. Das Kohr-Archiv hat einen neuen Standort im Haus der Gesellschaftswissenschaften am Rudolfskai. Das Stadtarchiv Salzburg bietet einen Stadtspaziergang mit Johannes Hofinger. Wer war Cornelius Reitsamer und wo wird an ihn erinnert? Wo steht das Euthanasie-Mahnmal und warum gerade an dieser Stelle? Was hat König Otto I. von Griechenland mit Salzburg zu tun? (InfoZ/dpk-krie) Tage der Archive von 5. bis 7. Juni – www.wissensstadt-salzburg.at Bild: Wissensstadt Salzburg