HINTERGRUND / LANDESPOLITIK

Im Team hat keiner das Bummerl

Als es ums Verteilen der Zuständigkeiten in der neuen Landesregierung ging, haben wir schon geargwöhnt: Die Kultur ist wieder mal das Bummerl, um das sich keiner reißt. Stefan Schnöll hat schließlich das Bummerl umgehängt bekommen. Von Reinhard Kriechbaum Bisher ist Schnöll eigentlich ausschließlich in verkehrspolitischen Fragen und als Haslauer-Kronprinz wahrgenommen worden. Dass ihn die Kultur nicht interessiert, wollen wir nicht unterstellen. Jedem Menschen darf man schließlich zutrauen, dass er zu neuen Ufern aufbricht und im günstigen Fall dort sogar festen Halt findet. Bei den Kinderfestspielen hat Stefan Schnöll dieser Tage schon vorbei geschaut, ein Anfang ist gemacht. Stefan Schnöll hat ein riesiges und disparates politisches Arbeitsfeld abzudecken. Die Homepage des Landes dröselt es – in genau dieser Reihenfolge – auf: Wirtschaft und Tourismus, Gemeinden, Arbeitsmarkt, Bildungsscheck und Arbeitsstiftungen, Infrastruktur und Verkehr. Schließlich kommt – als allerletzten Punkt wohlgemerkt – die Kultur. Umso wichtiger ist es wohl, so möchte man meinen, dass Schnöll sich mit sachkundigen Menschen umgibt. Also schauen wir uns dieses Team und seine Zuständigkeiten genauer an: Christoph Bayrhammer ist als Büroleiter auch für Budget- und Regierungsangelegenheiten und den Landtag betreffende Dinge zuständig. Fabian Scharler, sein Stellvertreter, ist Schnölls Pressesprecher und zudem Referent für öffentlichen Verkehr, ASFINAG und Tourismus. Referent für Infrastruktur, Straße & Verkehr, Gemeindeausgleichsfonds (GAF) und Gemeindeangelegenheiten ist Fabian Graf, für Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Gemeindepersonal, Gemeindeaufsicht Lukas Schrattenthaler. Die Welt ist schwer in Ordnung in diesem Männerbüro, in dem bloß eine Frau als Sekretärin und als Termin-Ausmacherin werkt. Der Chauffeur ist wieder ein Mann, keine Probleme bei Einparken sind zu erwarten. Quote braucht man wohl keine zu erfüllen im Büro eines Landeshauptmann-Stellvertreters, aber das ist nicht das Thema hier. Was uns aber schon ins Grübeln bringt: Wer ist dort eigentlich Ansprechpartner in Kultur-Angelegenheiten? Ist das Kultur-Bummerl einzig und allein Sache des Chefs, pardon, des Subchefs?