480 Mal um die Erde

SALZBURG / MOBILITÄT 09/11/23 In achtzig Tagen um die Welt, das hat sich Jules Verne ausgedacht. Seinen Protagonisten Phileas Fogg und Jean Passepartout muss man zugute halten, dass sie zu zweit waren. Alle Bewohner Salzburgs schaffen an einem durchschnittlichen Werktag 19,2 Millionen Kilometer, das heißt sie umrunden täglich 480 Mal die Erde. Und das vermehrt mit dem Fahrrad... Von Reinhard Kriechbaum Wir glauben das sofort, wenn wir vor Veranstaltungen im Festspielbezirk unsere Fahrräder abstellen wollen. Irgendwie geht's eh immer. Die „Verkehrserhebung Salzburg 2022" hat im Vergleich zu 2012 eine Verlagerung der zurückgelegten Kilometer in Richtung Rad, Fußwege und Öffis ergeben. Das ist grundsätzlich erfreulich, ändert freilich wenig daran, dass viel zu viele Menschen viel zu lange Wege hinter sich bringen müssen, weil sie viel zu weit weg vom Arbeitsplatz wohnen. Aber der Traum vom Häuschen im grünen ist eben noch nicht ausgeträumt. Die Mobilitätsstudie hat ergeben, dass 88 Prozent aller Salzburger im Vorjahr werktags mobil waren – das bedeutet, dass sie an einem Tag zumindest einmal ihre eigenen vier Wände verlassen und Wege außer Haus unternommen haben. Die Stadt-Salzburger waren dabei am „mobilsten" (90,6 Prozent), im Lungau verlassen nur 84,7 Prozent täglich ihr Zuhause. Im Schnitt legten die Salzburger 3,4 Wege pro Werktag zurück, unabhängig von Verkehrsmittel und Distanz, ob mit dem Auto in die Arbeit, zu Fuß zum Nahversorger oder bei einer entspannte Runde mit dem Rad. Der Wert ist etwas höher als jener, der im Jahr 2012 festgestellt wurden (3,2). Mit 3,6 Wegen pro Werktag liegt auch hier die Stadt Salzburg voran, im Pongau und im Tennengau liegt der Schnitt bei 3,3 Wegen. Die von den Bürgern zurückgelegten Distanzen unterscheiden sich zwischen den einzelnen Bezirken deutlich und liegen in der Stadt Salzburg mit 28 Kilometern weit unter dem Durchschnittswert von 41 Kilometern. Dagegen legt jeder Pongauer am Tag pro 55,5 Kilometer zurück. Auch ein Lungauer legt im Schnitt mehr als 50 Kilometer (50,4) zurück. Ein zurückgelegter Weg beträgt im Landesdurchschnitt werktags 12,1 Kilometer, und dafür braucht man im Schnitt 27 Minuten benötigt werden. Das bedeutet – multipliziert mit den durchschnittlich 3,4 täglichen Wegen - dass die Salzburger täglich rund eineinhalb Stunden unterwegs sind. Interessant: Die Lungauer sind mit 81 Minuten am kürzesten unterwegs, die Pongauer mit 103 Minuten am längsten. Das liegt laut Studie unter anderem auch an einer unterschiedlichen Verkehrsmittelwahl und den damit erreichbaren Geschwindigkeiten. Die durchschnittliche Entfernung eines Fußweges liegt im Bundesland bei rund 1,8 Kilometern. In diesem Radius liegen 8,5 Prozent aller PKW-Fahrten, die prinzipiell auch zu Fuß zurückgelegt werden könnten. Das Potenzial für mehr Fahrten mit dem Rad ist noch deutlich höher, innerhalb der durchschnittlichen Radwegstrecke von 4,4 Kilometern liegen 33 Prozent aller PKW-Fahrten. In Summe sind 42 Prozent der PKW-Fahrten maximal 5 Kilometer lang und könnten teilweise auch noch mit dem Rad oder mit einem Elektro-Fahrrad zurückgelegt werden. Die Verkehrserhebung 2022 kann man als pdf abrufen