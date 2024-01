KULTURHAUPTSTADT BAD ISCHL SALZKAMMERGUT

17/01/24 Ein Eisenbahnwaggon voller Glocken und Schellen läutet das Kulturhauptstadtjahr ein. Der Glöggelwaggon durchquert – je schneller fahrend umso heftiger ‚glöggelnd‘ – am Freitag (19.1.) das Salzkammergut von Attnang-Puchheim nach Stainach-Irdning.

Von Heidemarie Klabacher

„Passiert er in Hörweite an der Strecke liegende Kirchen, antworten diese dem mobilen ‚Heidenlärm‘ mit Geläut von den Türmen“, heißt es auf der Webiste. Auf die Route, die weitgehend entlang der Traun und ihrer Seen verläufer, wird auch in der Konstruktion der Maschine Bezug genommen: „An die Ruder der Flößerei und der Salzschiffahrt anspielende ‚Luftpaddel‘, die vom Fahrtwind gekippt werden, geben Impulse an die Klöppel in den 49 Glocken des Carillons der Glockengießerei Perner und die Glöcklerinnen-schellen der Frauenpasse Ebensee. Majestätisch selten schickt eine mannshohe Eisenglocke ihren tiefen Ton in die Landsschaft.“ Wie ein Gutteil der künftigen Projekte im Programm, basiert auch der Glöggelwagen auf lokaler Expertise, er entstand in der Lehrwerkstätte der ÖBB Infrastruktur Abteilung Aus- und Weiterbildung in Linz statt, auf Schiene gebracht wird der Waggon mit Unterstützung der RailCargo ebenfalls als Lehrlingspojekt. Künstlerisch-musikalisch dahinter steht der Komponist und „Gesamtkunstwerker“ Georg Nussbaumer.

Am Samstag (20.1.) gibt es ganztätig Programm. Anreise mit Öffis wird dringend empfohlen. Um ab 17 Uhr beginnt im Kurpark in Bad Ischl die offizielle Opening Ceremony. (Damit ist dann erste der drei europäischen Kulturhauptstädte 2024 eröffnet. Es folgen Tartu in Estland am 26. Jänner und Bodø in Norwegen am 8. Februar.) Dreihundert Veranstaltungen gibt es in der „Bannerstadt“ Bad Ischl und insgesamt 23 Gemeinden des Salzkammergutes. Erstmals in ihrer vierzigjährigen Geschichte widmet sich eine Europäische Kulturhauptstadt dem ländlichen Raum.

Eröffnet wird mit 23 Fanfarenbläserinnen und Fanfarenbläsern (wohl aus jeder Gemeinde einer oder eine), Hubert von Goisern den Chor der Tausend. Tom Neuwirth alias Conchita Wurst tritt ebenso auf, wie die Performerin Doris Uhlich. Abends folgt ein Gastspiel der Komischen Oper Berlin mit der Operette Eine Frau, die weiß, was sie will von Oscar Straus in der Regie von Barrie Kosky als eine Hommage an die Operettenstadt Bad Ischl. „Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben“ ist einer der bekannten Chancons daraus.

Auf dem Programm des Eröffnungswochenendes steht die Eröffnung die zentrale Ausstellung Sudhaus.Kunst mit Salz und Wasse. Es gibt eine Musikinstallation zum 100. Geburtstag des Ballet Méchanique von Georges Antheil und Fernand Léger, dazu Performances und Installationen von Doris Uhlich, Katharina Cibulka, Ruth Schnell und Martin Kusch oder Camo & Krooked. Die ersten Club Night des New Salt Festivals findet statt, ebenso ein Konzert hosted by Anton Bruckner mit Detto 1 von Sofia Gubaidulina.

Der von Gruppe am Park und doppelpaula gestaltete Programmkatalog zum Kulturhauptstadtjahr umfasst 350 Seiten und ist online wie gedruckt verfügbar. Er ist bei den Tourismus Organisationen, Gemeindeämtern und Veranstaltungsorten in der Region um zehn Euro Schutzgebühr erhältlich und kann, zuzüglich Versandkosten, auch bestellt werden.

In der Keramikstadt Gmunden präsentiert das neue Kunstquartier im Stadtgarten die internationale Ausstellung City of Ceramics mit Werken von Pablo Picasso, Ai Weiwei, Lucio Fontana, Simone Fattal und Thomas Schütte. Das klingt international, aber zweihundert bereits fixierte Projekte, das sind mehr als 85 Prozent, werden von lokalen und regionalen Projektträgern, Künstlerinnen und Künstlern, Vereinen, Institutionen und Betrieben durchgeführt.

Der Vorverkauf zu zahlreichen Veranstaltungen des Jahres läuft bereits. Mit der Kulturcard 2024 gibt es das ganze Jahr über Rabatte und Ermäßigungen bis zu fünzig Prozent bei Museen, Konzerten und Ausstellungen in der Region Salzkammergut und bei Programmen von Salzkammergut 2024. Die Salzkammergut-Card mit weiteren Vergünstigungen und Vorteilen ist beim Kauf der Kulturcard automatisch dabei. „Kultur ist der Motor und Treiber für eine soziale, ökologische und wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung des Salzkammerguts“, so Elisabeth Schweeger, die künstlerische Geschäftsführerin. Die österreichische Kulturhauptstadt 2024 verfolge ein breites Kulturverständnis, das Synergien für Wirtschaft, Arbeit, Freizeit und Mobilität schaffe.

Bilder: www.salzkammergut-2024.at / Georg Nussbaumer; Konrad Fersterer; Iko Fresse; Sterling Ruby