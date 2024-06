Haare lassen für die Seele

LANGE NACHT DER KIRCHEN 06/06/24 Es ist wohl ein gutes Vierteljahrhundert her: Da war die Domkuppel eingerüstet und Journalisten waren eingeladen, ganz hinauf zu klettern bis zur Laterne. Was für ein Anblick! Wie Legoland hat sich die Stadt ausgenommen, und man hätte am liebsten in Riesenspielzeug-Manier mit den kleinen Altstadthäuschen zu spielen begonnen. Von Reinhard Kriechbaum In der Langen Nacht der Kirchen morgen Freitag (7.6.) könnte man ein ähnliches Erlebnis haben. Da steht nämlich ein von der Firma Palfinger zur Verfügung gestellter Kran bereit, und man kann sich in luftige Höhen heben lassen. Aus der Fußgänger-Perspektive wirkt Salzburgs Kathedrale ja wohl proportioniert, aber von oben schauen die Dom-Proportionen ganz anders aus. Der Christus-Figur ganz oben am Marmorportal reicht ein Mensch gerade bis zu den Hüften! Kran-Fahrten sind von 17 bis 18 Uhr und dann wieder ab 18.30 Uhr bis 21 Uhr möglich. Wer es weniger abenteuerlich mag: Das Lichter-Labyrinth im Dom (ab 21 Uhr bis in die Nacht hinein) hat schon Tradition und wird von Orgel- und anderer Musik begleitet. Rund 250 kulturelle und religiöse Angebote an fünfzig verschiedenen Locations, getragen von unzähligen, meist ehrenamtlich tätigen Mitwirkenden, machen die Lange Nacht der Kirchen, die zum zwanzigsten Mal stattfinden, wohl auch heuer wieder zu einem Anziehungspunkt. Österreichweit öffnen in diesen Stunden rund siebenhundert Kirchen und kirchliche Einrichtungen ihre Türen, alle Diözesen zusammengenommen gibt es rund dreitausend Programmpunkte. Die Großveranstaltung findet stets geschätzt mehr als 300.000 Besucherinnen und Besucher. Neu ist in Salzburg heuer unter anderem ein Familienprogramm vor Beginn der Langen Nacht in der Salzburger Innenstadt (15 bis 19 Uhr): Im Innenhof von St. Peter, im DomQuartier, auf dem Domplatz und im Diözesanhaus (Kapitelplatz 6), aber auch in der Bibelwelt in der Elisabethvorstadt. Wenig Chance noch eine Platzkarte für die Fiakerfahrten zu ergattern, dafür stehen die Chancen deutlich besser, vom historischen Obus 123 aus dem Jahr 1957 auf dem Rundkurs „Linie A" mitgenommen zu werden. Auch zu Fuß kann man geführte Stadtspaziergänge, Stadtführungen und Pilgerwege erkunden. Apropos-Verkäufer Georg Aigner beispielsweise nimmt Menschen mit und zeigt ihnen unter dem Motto „Überleben", wie vom Schicksal wenig begünstigte Menschen in unserer Stadt zurecht kommen. In Highlight gewiss im Veranstaltungsreigen ist der Friseursalon in der Kirche: Im Sacellum, der Kapelle der Universität Salzburg (Eingang gegenüber dem Festspielhaus an der Ecke zum Karjan-Platz), ein kostenloser Haarschnitt angeboten. Mit der Friseurin zu plaudern, ist man ja gewohnt, aber an diesem Abend „werden Seelsorger und Seelsorgerinnen vor Ort sein für entlastende Gespräche", heißt es. Man wird auch Haare für die Herstellung von Echthaarperücken spenden können, und die übrigen gesammelten Haare sollen für den Schutz der Ozeane gespendet werden (www.hair-help-the-oceans.com ). Um 18 Uhr wird es einen Gottesdienst für Friseurinnen und Friseure im Sacellum geben. Das Programmheft zur Langen Nacht der Kirchen in Salzburg ist 88 Seiten stark, da sollte sich für jede Erwartungshaltung Geeignetes finden. Vom Ort her sicherlich besonders attraktiv: die Katakomben von St. Peter, wo der Schweizer (und Wahl-Salzburger) Armin Ziesemer Märchen für Erwachsene erzählt. „Wir freuen uns, dass wir bekannte Singer-Songwriter wie Ina Regen und Onk Lou für Konzerte gewinnen konnten", sagt der Projektverantwortliche Dominik Elmer. Die beiden werden in der Andräkirche auftreten, die an dem Abend modisch Update Church genannt wird. Dort werden ab 17 Uhr Graffiti gesprüht, unter dem Motto Prayer Wheel ist eine Jazzmesse zu hören (mit Ensembles des Musikschen Gymnasiums). Die Lange Nacht der Kirchen ist eine ökumenische Initiative. Deshalb stehen auch interreligiöse Dialoge sowie Stadtspaziergänge zu den Stätten der Religionen in Salzburg auf dem Programm. Auch in diesem Jahr werde zudem der Innenhof von St. Peter als Genusszentrum bereitstehen, wo Köstlichkeiten und Produkte aus Klöstern und Pfarren verkostet werden können. Lange Nacht der Kirchen am Freitag, 7. Juni – Die Kirchenliste und das Salzburg-Programmheft zum Download – www.langenachtderkirchen.at Bilder: Erzdiözese Salzburg / Programmheft