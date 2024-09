„study & pray“

HINTERGRUND / KAPUZINERKLOSTER SALZBURG 10/09/24 Urlaub im Kloster ist unterdessen eine gängige touristische Marke, unter der ganz unterschiedliche Formen der Erholung und Geisteserneuerung laufen. Von Hildegard-Medizin bis „Benedikt für Manager". Ein besonderes Angebot für junge Leute halten die Kapuziner in Salzburg bereit: study & pray. Von Reinhard Kriechbaum Unter diesem Stichwort lädt man Studierende und Jugendliche ab 16 Jahren für eine Woche ein. Den jungen Leuten wird ein Rückzugsort zum Lernen und Schreiben geboten, aber natürlich mit dem Hintergedanken, dass sie die Spiritualität und das Leben im Kloster kennen lernen. „Wir erwarten schon, dass die jungen Gäste am Stundengebet teilnehmen", sagt Bruder Thomas Schied. Er ist im Salzburger Kloster Ausbilder der Kapuziner-Junioren der Deutschen Kapuzinerprovinz. Wie also sieht study & pray im Salzburger Kapuzinerkloster aus, ein Angebot das sich in Münster (Deutschland) bereits bewährt hat? Die Gäste können bis zu eine Woche in Einzelzimmern mit Schreibtisch, WLAN und eigenem Bad Logis nehmen und an den Gebetszeiten sowie den Mahlzeiten der Ordensleute teilnehmen. Den jungen Leuten stehen auch ein Meditationsraum, die Panoramaterrasse und der Klostergarten offen. Die Kapuziner erbitten dafür eine minimale Gegenleistung, 15 Euro pro Tag. „Wir laden Euch herzlich ein, bei uns ein paar Tage zur Ruhe zu kommen und Euch konzentriert einer anstehenden Aufgabe zu widmen", so Bruder Thomas Schied. Er betont aber auch, dass man dieses klösterliche Angebot weder als eine Art Hotel verstanden wissen will, noch als Zufluchtsort, wenn es zu Hause einfach zu laut ist. „Wir sind kein Bildungshaus, und Beherbergungsbetrieb schon gar nicht." Billiges Wohnen dürfe nicht der Motivationsgrund sein. „Für jeden jungen Gast steht ein Bruder für individuelle Begleitung und persönliche Gespräche bereit." Study & pray kann und soll kein Massenprogramm werden. „Zwei bis drei Studenten gleichzeitig", sagt Bruder Thomas. Mehr sei schon aus Raumgründen nicht möglich. Schließlich ist die Salzburger Ordensniederlassung ja auch Ausbildungsstätte für die Kapuziner. www.kapuziner.org Bild: dpk-krie