Zehn neue Gesichter

UNIVERSITÄT MOZARTEUM 01/10/24 Eine Chordirigentin, eine Sängerin und ein Sänger, eine Schauspielerin, eine Pianistin, ein Bratschist, zwei Gitarristen, aber auch eine Design-Künstlerin und ein Kultur- und Medienwissenschaftler: Eine bunte Schar neuer Professoren und Professorinnen ist mit Beginn dieses Semesters an die Universität Mozarteum berufen worden. Die gebürtige Engländerin Allison Oakes hat in Weimar studiert und ist eine gefragteste dramatische Sopranistinnen Sie hat an der Metropolitan Opera New York ebenso gesungen wie bei den Bayreuther Festspielen und an vielen großen Bühnen. Bevor sie ihr Gesangsstudium aufnahm, schloss sie ein Studium im medizinischen Bereich ab. Als „Diagnostic Radiographer“ hat sie ein umfassendes anatomisches Wissen, welches in ihrem Gesangsunterricht und Meisterklassen für Opernstudios eine nützliche Grundlage bietet. Der Bassbariton Lisandro Abadie, geboren in Buenos Aires, studierte an der Schola Cantorum Basiliensis und an der Musikhochschule Luzern. Er hat mit vielen Größen aus der Alte-Musik-Szene musiziert und an rund sechzig CD- und DVD-Aufnahmen mitgewirkt. Abadie ist als Forscher, Übersetzer und Dozent für Historische Aufführungspraxis tätig. Aus dem rumänischen Siebenbürgen stammt die Schauspielerin Hanna Binder, die in Deutschland aufgewachsen ist. Engagements führten sie unter anderem an das Schauspiel Frankfurt, das Luzerner Theater, das Schauspielhaus Zürich, das Burgtheater Wien und zu den Wiener Festwochen. Ihre stetige Suche nach vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten führte sie zur Performance, zum Tanz und zur Musik. Sie realisierte eigene Projekte, unter anderem im Studio Molière in Wien und war im Danceweb und Atlasprogramm des Impulstanzfestivals Wien. Die Dirigentin Christiane Büttig studierte Musik und Sportwissenschaften in Rostock und Greifswald sowie Dirigieren in Dresden. Als Sängerin war sie im VocalConsort Berlin, im Dresdner Kammerchor und im Chor der KlangVerwaltung tätig. Von 2012 bis 2024 leitete Christiane Büttig den Universitätschor Dresden und dessen Kammerchor, von 2017 bis 2021 hatte sie die Leitung der internationalen Chorakademie „In terra pax“ inne. Von 2012 bis 2022 übernahm sie zahlreiche Choreinstudierungen an der Semperoper Dresden und dem Staatsschauspiel Dresden. Seit 2019 ist sie künstlerische Leiterin des Chores der KlangVerwaltung. Sie arbeitete schon öfters mit dem Salzburger Bachchor zusammen, zuletzt beim Brucknerfest Linz unter der Leitung von Markus Poschner sowie bei den Osterfestspielen Salzburg für Mozarts Requiem unter der Leitung von Christian Thielemann. Zudem lehrte sie an den Musikhochschulen in München und Wien. Annette Fauvel arbeitete nach ihrem Studium zunächst als Textildesignerin und Produktentwicklerin für und bei namhaften Unternehmen, bevor sie sich der Lehre widmete: Sie war künstlerische Mitarbeiterin im Produktdesign an der Kunsthochschule Kassel, außerdem übernahm sie Lehraufträge für Textiltechnologie und Materialkunde an verschiedenen Design-Hochschulen und konzipierte internationale Trainingsprogramme. Im Fokus ihrer Lehrtätigkeit stehen Ökologie und Nachhaltigkeit. Die chinesische Pianistin Lei Meng, die auch am Mozarteum studierte, ist hier schon seit 2018 Senior Lecturer für Klavier. 2016 schloss sie ihr Master-Studium am Mozarteum ab und habilitierte 2022. Der italienisch-schweizerischer Gitarrist Giuseppe Feola ist neben seiner künftigen Professur am Mozarteum auch Dozent an der Hochschule für Musik Basel. Fasziniert vom Gitarrenbau, pflegt er die Zusammenarbeit mit verschiedenen Gitarrenbauern zur Weiterentwicklung des Instruments. Die zweite neue Gitarrenprofessorin, Bozhana Pavlova, kommt aus Bulgarien. Sie ist solistisch und als Kammermusikerin tätig und wir auch oft als Jurorin zu Wettbewerben eingeladen. Der Russe German Tcakulov war unter anderem assistent von Tabea Zimmermann, er leitete zuletzt eine Viola-Klasse an der Hochschule für Musik und Theater München und wurde 2022 als Professor für Viola an die Hochschule für Musik in Karlsruhe berufen. Es gibt im Wintersemester auch zwei neue Gastprofessoren: die Lautenistin Maria Evangelina Miscardi und den Tenor Andreas Scholl, der im Rahmen einer Stiftungsprofessur bereits am Mozarteum unterrichtete. Der Kultur- und Medienwissenschaftler Paul Feigelfeld hatte nach seinem Studium der Kulturwissenschaften und Informatik in Berlin verschiedene Positionen am Centre for Digital Cultures Lüneburg, der Kunstuniversität und der Universität Basel, dem Strelka Institute Moskau, der Universität für angewandte Kunst und der Universität Wien inne. 2021 bis 2024 verwaltete er die Professur für Wissenskulturen im digitalen Zeitalter am Institut für Designforschung der HBK Braunschweig und ist Gastprofessor am Lehrstuhl für Medientheorien der Humboldt-Universität zu Berlin. (Universität Mozarteum)