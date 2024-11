Bücher- und Begegnungsorte

f Share Tweet STICH-WORT 15/11/24 2,5 Millionen Entlehnungen im Vorjahr in den öffentlichen Bibliotheken in Salzburg beweisen, dass gedruckte Buchstaben auch in Zeiten von Informationskonsum über das Internet weiterhin sehr gefragt sind. Öffentliche Bibliotheken gibt es im Bundesland an 103 Standorten, mit 444 ehrenamtlichen, 89 nebenberuflichen und 84 hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Im Jahr 2023 standen für 830.000 Besucherinnen und Besucher 900.000 Medien bereit. Wie beliebt das Lesen ist, zeigt auch der neue Teilnahmerekord beim Lesesommer 2024. Dieser lag bei fast 6.500 ausgestellten Lesepässen für Mädchen und Burschen bis 14 Jahre. 84 Bibliotheken haben sich beteiligt. „Die Jugend soll mit der Aktion aktiv zum Lesen animiert werden, das die Sprachkompetenz stärkt und zudem ein wichtiger Beitrag zur persönlichen Bildung ist“, so die für Bildung zuständige Landesrätin Daniela Gutschi Gutschi dieser Tage bei der Landesbüchereitagung in St. Virgil. Herlinde Lugstein, die im Land die öffentlichen Bibliotheken betreut, informiert: „Bibliotheken sind mittlerweile auch viel mehr als nur Räume, in denen man sich ein passendes Buch aussucht und wieder geht. Es sind lokale Begegnungsorte, in denen man ins Gespräch kommen kann und in denen auch zahlreiche Veranstaltungsformate stattfinden. Partizipation ist dabei ein wichtiger Grundsatz, das Angebot wird durch die Besucherinnen und Besucher mitentwickelt.“ (Landesmedienzentrum) Die öffentlichen Bibliotheken im land Salzburg – Die Standorte – www.salzburg.gv.at Bild: Land Salzburg Weiter >