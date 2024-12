HINTERGRUND / JUGENDARBEIT

Eckpfeiler der sozialen Gemeinschaft

Jene, für die der Verein Spektrum unermüdlich eintritt – die Jugend nämlich – wird die Auszeichnung nicht sonderlich interessieren. Für die Unermüdlichen, die hier arbeiten ist sie schon von Belang. Spektrum darf fürderhin das Salzburger Stadtwappen tragen. Bürgermeister Bernhard Auinger würdigte die unverzichtbare und unermüdliche Arbeit des Vereins Spektrum für Kinder und Jugendliche in der Stadt. „Spektrum ist ein Glücksfall für die Jugend und damit auch für die gesamte Stadt Salzburg", so Bürgermeister Bernhard Auinger dieser Tage bei der Überreichung der Urkunde. „Wir haben mit Thomas Schuster und seinem Team von Spektrum seit Jahrzehnten einen Partner wie wir ihn uns nur wünschen können", lobt Sozialstadträtin Andrea Brandner. „Ihre Arbeit für die Kinder und Jugendlichen in dieser Stadt kann gar nicht hoch genug geschätzt werden." Der Verein Spektrum engagiert sich seit seiner Gründung im Jahr 1978 mit großem Einsatz für Gemeinschaft, soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit in Salzburg. Als zentrale Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und Familien bietet der Verein eine breite Palette an Projekten und Initiativen, die das soziale Miteinander in der Stadt nachhaltig bereichern. Das Herzstück des Vereins bildet sein niederschwelliges Angebot in der Jugend- und Gemeinwesenarbeit. Offene Treffpunkte, Beratungsangebote, Bildungsprojekte und Freizeitaktivitäten werden gezielt auf die Bedürfnisse der Menschen in den verschiedenen Stadtteilen abgestimmt. Besonders in den Stadtteilen Lehen, Taxham, Maxglan und Liefering, die häufig vor besonderen sozialen Herausforderungen stehen, leistet der Verein wertvolle Arbeit. Ein Paradebeispiel für den innovativen Ansatz des Vereins ist der beliebte Spielbus, der Kinder und Jugendliche spielerisch fördert. Auch mit der mobilen Jugendarbeit Streusalz, der Konzertreihe Live in Lehen und dem Monat der Vielfalt hat sich Spektrum als verlässlicher und engagierter Partner etabliert. Besondere Breitenwirkung erzielt man auch mit dem alle zwei Jahre durchgeführten Projekt Mini-Salzburg. Da lernen Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren in der Eisarena Volksgarten alle zwei Jahre spielerisch in der Kinderstadt gesellschaftliche und politische Prozesse kennen. Stets ein Highlight am Ende des Schuljahres. Laut Stadtwappengesetz kann das Wappen an Körperschaften und Anstalten der Stadt Salzburg verliehen werden, die „eine hervorragende Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe entfalten oder heimatliche Art und Sitte, Heimatkunde und Heimatliebe wirksam pflegen oder sonstige wichtige Heimatinteressen fördern." www.spektrum.at