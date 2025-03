Die längste Zeit Josef gewesen

HINTERGRUND / SALZBURGER ADVENTSINGEN 19/03/25 Es ist nie zu früh, über Weihnachten nachzudenken, und das speziell nicht für jene jungen Leute, die beim Casting für potentielle Hirtenkinder mitmachen. Acht Kinder werden erstmals auf der Bühne des Großen Festspielhauses stehen. – Bernhard Teufl, der längstdienende Josef beim Salzburger Adventsingen, geht „in Pension". Von Reinhard Kriechbaum „Bei den Salzburger Hirtenkindern entwachsen alljährlich einige Kinder ins Jugendalter und werden mit Abschiedstränen in die 'Hirtenpension' verabschiedet", berichtet Adventsingen-Leiter Hans Köhl. Die Zahl der Bewerbungen fürs jährliche Hirtenkinder-Casting sei groß, „denn wer möchte nicht einmal auf der weltberühmten Bühne des Großen Festspielhauses spielen", weiß Köhl, der seine eigene einschlägige Karriere ja auch als junger Hirte begonnen hat. Nach einer Vorauswahl wurden sechzehn Kinder zum Casting geladen, letztlich erfüllten acht Kinder aus Oberndorf, Abersee, Ostermiething, Fuschl, Seekirchen, Forstau und St. Koloman die Kriterien. Sie müssen singen können und ein Instrument spielen und eben auch sonst in die Gemeinschaft der Salzburger Hirtenkinder passen. Es wird heuer einen neuen Josef geben, und das ist nun wirklich eine Neuigkeit, nachdem der Tenor Bernhard Teufl diese Rolle siebzehn Jahre lang ausgefüllt hat. Er hat es auf über 240 Aufführungen gebracht – mehr als jeder Rollenvorgänger. Johannes Forster wird der neue Josef im neu zu inszenierenden Werk Der blinde Hirte (Buch: Hans Köhl, Musik: Shane Woodborne). Er hat 2011 am Musischen Gymnasium maturiert und in Salzburg Lehramt Musikerziehung/Spanisch/Sport studiert. Außerdem studierte Johannes Forster Chorleitung beim langjährigen Adventsingen-Dirigenten Herbert Böck sowie Gesangspädagogik mit Schwerpunkt Jazz und Pop. Derzeit absolviert er ein Masterstudium und erhält Gesangsunterricht bei John Thomasson an der Universität Mozarteum. Forster hat reiche Chorerfahrung als Sänger (Hohes C, Bachchor, KlangsCala) wie auch als Chorleiter (u.a. Salto Vocale, Halleiner Liedertafel). Er unterrichtet im Musikum Tamsweg, Hallein und Salzburg-Stadt. Salzburger Adventsingen von 28. November bis 4. Dezember 2025 – www.salzburgeradventsingen.at Der Salzburger Volksliedchor, eine der seit Anbeginn bewährten Säulen des Salzburger Adventsingens, feiert am 21. Juni sein 75-Jahre-Jubiläum mit einem Festakt in der Stiftskirche St. Peter.