HINTERGRUND / BAUERNKRIEGE

21/05/25 Dass das Klima unmittelbar rückwirkt auf das Leben der Menschen und damit auch Wirtschaft und Politik ganz wesentlich mitbestimmt, ist nicht nur in der Gegenwart eines der vordringlichen Themen. Auch in der Salzburger Landesgeschichte lassen sich markante historische Ereignisse an Klima-Auffälligkeiten dingfest machen.

Die Eruptionen des Tambora 1815 auf der indonesischen Insel Sumbawa waren der größte Vulkanausbruch, der jemals dokumentiert wurde. Das darauf folgende Jahr ging als Jahr ohne Sommer in die Geschichtsbücher ein. Asche und Schwefelsäure-Aerosole verteilten sich global und ließen die globalen Durchschnittstemperaturen um bis zu drei Grad sinken. Chaotische Wetterverhältnisse, Missernten und dadurch bedingte Hungersnöte waren die Folgen vor allem in Nordamerika und Europa.

Die Auswirkungen waren gerade auch nördlich der Alpen gravierend. In Salzburg gab es Schnee bis in den Juni, Hagel und Überschwemmungen führen zu Ernteausfällen und Hunger. Nach den vielen Jahren der napoleonischen Kriege verlor Salzburg damals endgültig seine politische Eigenständigkeit. Dass Joseph Mohr 2016 den Text des trostreichen Stille Nacht schrieb (den Franz Xaver Gruber zwei Jahre später vertonte), ist kein Zufall. Die Hunger leidende Bevölkerung hatte Trost bitter nötig.

Ein Sprung fast tausend Jahre zurück: Da es im Mittelalter noch keine Temperaturaufzeichnungen gab, sind wir, was meteorologische Auffälligkeiten anlangt, auf eher spärliche Schriftquellen und Hypothesen von Archäologen und Naturwissenschaftern angewiesen. Zwischen dem 10. und 14. Jahrhundert hat es vermutlich eine ausgesprochene Warmzeit gegeben. Eine Skurrilität: Da fragt ein Salzburger Erzbischof brieflich beim Abt von St. Peter an, ob er auf dessen Grund einige Orangenbäume pflanzen lassen könne. Schwer vorstellbar sogar angesichts der Erderwärmung heute, an einem südwestlichen Hang des Mönchsbergs Südfrüchte zu ernten. Selbst der Weingarten am Rainberg läuft ja eher unter önologischem Wagemut...

Immerhin war das günstige Klima damals dem verstärkten Getreideanbau förderlich, was wiederum in ganz Europa und auch in Salzburg eine Zunahme der Bevölkerung möglich machte. Es ist die Zeit, da die Stadt Salzburg sich allmählich auch auf die andere Salzach-Seite ausbreitete. Die Steingasse, wo in der Antike die Römerstraße durchlief, und der Handelsweg gen Westen, die Linzergasse, erhielten da die erste Bebauung.

Ab dem 15. Jahrhundert wurde es großräumig wieder deutlich kühler. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts erlebte Mitteleuropa eine Phase des Umbruchs mit klimatischen Veränderungen („Kleine Eiszeit“) und wirtschaftlicher Krise. Dies mündete in Aufständen und kriegerischen Auseinandersetzungen. Besonders in den Jahren 1525 und 1526 kam es im deutschsprachigen Raum zu Belagerungen von Städten, blutigen Kämpfen gegen die Landesherren und schließlich zur Niederschlagung der Aufständischen.

In Salzburg wird heuer der Bauernaufstände vor fünfhundert Jahren gedacht. Hier war es weniger ein Aufstand der Bauern als vielmehr der Bergknappen und Bergbauunternehmer aus Gastein und Rauris, die das Kommando übernahmen. Wirtschaftliche Interessen und die aufkeimende Reformation spielten ineinander und befeuerten den Widerstand gegen den Fürsterzbischof. Am 24. Mai 1525 versammelten sich Gasteiner Bergleute am Silberpfennig, schon am 27. Mai 1525 besetzten Bergleute die Burgen in Werfen und Golling und am 6. Juni erreichte der Aufstand die Residenzstadt Salzburg. Die Bürgerschaft öffnete die Stadttore und der Erzbischof brachte sich auf der Festung in Sicherheit. Am 16. August 1525 rückten die Truppen des Schwäbischen Bundes zur Unterstützung für Kardinal Erzbischof Matthäus Lang von Wellenburg nach Salzburg vor, Ende August 1525 erfolgte der Waffenstillstand.

Der zweite Bauernaufstand 1526 begann in Saalfelden und weitete sich auf den ganzen Pinzgau und den Pongau aus. Die Aufständischen scheiterten, das Radstädter Blutgericht am 11. Juli 1526 steht für das Ende der zweiten Aufstandswelle. Die autoritäre Kontrolle gegen politischen Widerstand wurde verschärft. Die Gegenreformation mit landesfürstlicher Härte in Form von Vertreibung in den folgenden Jahrzehnten fortgesetzt.

Die Kulturabteilung des Landes hat nun angesichts des 500-Jahre-Jubiläums dieser Aufstände einen Wettbewerb SIMULTAN 2025/26 ausgeschrieben. Kunstschaffende aller Sparten sind aufgerufen, zu den Themen Widerstand, Konflikt und Veränderung in einigen Regionalmuseen Akzente zu setzen. Die Projekte sollen im Frühjahr 2026 im Vogtturm Zell am See, im Landschaftsmuseum Mauterndorf, im Museum Schloss Ritzen, im Kaprun Museum, im Kapuzinerturm Radstadt und im Felberturmmuseum Mittersill umgesetzt werden.

„Es geht um mehr als das Erinnern an die Ereignisse von damals, vielmehr ist der Blick auf die Gegenwart gerichtet: Wie gehen wir heute mit gesellschaftlichen Bruchlinien, Konfliktlösungen und Protesten um? Mit den Ausdrucksformen zeitgenössischer Kunst werden diese gesellschaftspolitisch relevanten Fragen thematisiert?“ So LHStv. Stefan Schnöll. Insgesamt steht ein Budget von Euro 37.500 zur Verfügung, 2.500 Euro Förderung gibt es für jedes Projekt, Produktionskosten werden ebenfalls unterstützt. (Landeskorrespondenz/dpk-krie)

Einreichfrist ist der 30. Juni – Zur Ausschreibung SIMULTAN 2025/26

Salzburg Museum und DomQuartier bereiten für den Winter (ab 8.11.) die Ausstellung „Heroisch und verklärt – Der Bauernkrieg im Spiegel von Kunst und Diktatur“ vor – www.domquartier.at

Auf Burg Hohenwerfen gibt es am 21. Juni unter dem Titel „Der Aufstand“ ein ein Dokumentartheater-Event – www.salzburg-burgen.at

