Osterfestspiele Berichte von den Osterfestspielen

Das Programm der Osterfestspiele Bild: OSF/Clibe Barda

Auf Gefühlswolke sieben

f Share Tweet HINTERGRUND / WELTERBE / QUARTIERSDIALOGE 16/04/25 Was wer am Weltkulturerbe Salzburg besonders schätzt, ist wohl geschmacksfrage. Den Blick vom Kapuzinerberg auf die barocke Altstadt und die Festung? Den Klang der Glocken von St. Peter? Den Mirabellgarten, der sich zur Stadt hin öffnet wie eine Bühne? Von Reinhard Kriechbaum Das Andräviertel fällt einem – trotz Schloss Mirabell – gar nicht so unmittelbar ein zum Stichwort Weltkulturerbe. Ab Freitag (18. April), dem UNESCO-Welterbetag, öffnet die Stadt Salzburg im Rahmen der Welterbe-Quartiersdialoge über mehrere Wochen hinweg Türen, die sonst oft verschlossen bleiben und versucht, Interessierten Einblicke in Orte, Geschichten und Perspektiven, die das Welterbe lebendig machen. „Wir möchten den Salzburgerinnen und Salzburgern zeigen, wie vielfältig das Welterbe ist – und wie sehr es auch ihre alltägliche Umgebung prägt“, so Planungsstadträtin Anna Schiester. Ganz besonderes Augenmerk liegt heuer auf dem Andräviertel, wo seit 2023 ein mehrjähriger Quartiersdialog läuft. Dieser Stadtteil wird im Alltag oft gar nicht so sehr als Welterbe wahrgenommen – dabei steckt gerade hier viel Geschichte: vom Pfarrhof St. Andrä bis zu den gründerzeitlichen Bauten rund um die Franz-Josef-Straße. Das Programm der Quartiersdialoge reicht von Führungen durch den barocken Mirabellgarten, dem Besuch von Orten der Erinnerungskultur, über Open Studio Touren zu Kreativen im Andräviertel bis hin zu Stadtteil-Rallyes für Kinder oder Spaziergängen zu Gebäuden zeitgenössischer Architektur. Bis Ende 2025 überarbeitet die Stadt den UNESCO-Welterbe-Managementplan. „Ziel ist ein Plan, der nicht nur schützt, sondern auch Orientierung gibt für eine behutsame Entwicklung einer lebenswerten Stadt“, so Schiester. Andreas Schmidbaur, Abteilungsvorstand der MA 5 (Raumplanung und Baubehörde) und Welterbe-Beauftragter der Stadt Salzburg, betont: „Das UNESCO-Welterbe ist weit mehr als die Diskussion über einzelne Bauwerke – so wichtig diese auch sein mag.“ Angesichts der vielen kulturellen Großbaustellen wird vom Welterbezentrum derzeit nicht so viel geredet. Die im Moment noch ausgehöhlte Orangerie im Mirabellgarten wird ja ab Herbst 2026 das Sattler-Panorama beherbergen. Dieses neue Panorama-Museum soll auch als ein Zentrum für die Vermittlung und den Diskurs rund um das UNESCO-Welterbe dienen. Mit interaktiven Ausstellungen, Bildungsprogrammen und Veranstaltungen soll es Einheimischen und Gästen gleichermaßen die Bedeutung und die Herausforderungen des Welterbeschutzes näherbringen. Damit möglichst wenige Leute darüber nachdenken, dass ausgerechnet der Abteilungsvorstand der magistralen Baubehörde auch Welterbe-Beauftragter ist (die Diskussion über die Bestellung von Andreas Schmidbauer ist schnell versiegt), schickt die Stadt Salzburg zum diesjährigen Welterbe-Tag eine Presseaussendung mit ganz wunderbar formulierten Platitüden aus. „Welterbe ist ein System, eine Haltung, ein stetiger Prozess, der auf das Bestehende, Bewährte, Besondere aufbaut. Die fünf strategischen Leitlinien der UNESCO bringen das auf den Punkt: credibility, conservation, capacity, communication, communities. In Salzburg versuchen wir diesen Grundsätzen durch verschiedenste Aktivitäten und Vorgaben zu entsprechen.“ So zitiert man den Welterbe-Beauftragten. „Denn Welterbe ist nicht nur Einzel-Diskussion, Welterbe ist allumfassend, Wissen, Gefühl, Beteiligung. Entscheidend ist, dass die Betroffenen die Qualität und Wichtigkeit in sich tragen, trotzdem offen für tagtägliche Notwendigkeiten und positive Entwicklungen der Zeit bleiben“, so Schmidbaur. Da könnte man in Sachen nichtssagender PR glatt etwas lernen. Das aktuelle Programm der Welterbe-Quartiersdialoge im Andräviertel – www.stadt-salzburg.at Bilder. dpk-krie Weiter >