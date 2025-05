SÄULENHALLE RATHAUS / HITLERS EXEKUTIVE

20/05/25 „Die österreichische Polizei war nicht nur ein Rädchen, sonst ein gewaltiges Rad in der Terrormaschinerie des Dritten Reiches“, sagt die Historikerin Barbara Stelzl-Marx. In der vom Innenministerium initiierten Wanderausstellung Hitlers Exekutive in der Säulenhalle des Alten Rathauses kann man das jetzt sehen beziehungsweise er-lesen.

Von Reinhard Kriechbaum

Schon einmal vom Salzburger Fenstersturz gehört? Da wurden aber nicht, wie Jahrhunderte zuvor in Prag, Menschen aus dem Fenster geworfen. Die Salzburger Franziskaner wehrten sich vergeblich dagegen, dass ihr Kloster – so wie jenes der Kapuziner oder das Kapellhaus der Erzdiözese – von den Nazis enteignet wurden. Als letzte Protestmaßnahme warfen die Mönche ihr Mobiliar aus den Fenstern. Machte keinen Eindruck auf die neuen Machthaber. Sechzehn Mönche bekamen Freiheitsstrafen.

Das Salzburger Franziskanerkloster war das erste in Österreich, das beschlagnahmt wurde. Es wurde zum Gestapo-Sitz umfunktioniert – und der Verhör- und Folterkeller dort auf Jahre zum gefürchtetsten Ort der Stadt. Schade eigentlich, dass man mit dieser Wanderausstellung nicht dorthin gegangen ist, sondern in die Säulenhalle des Alten Rathauses.

Hitlers Exekutive. Die österreichische Polizei und der Nationalsozialismus kam durch ein Forschungsprojekt des Innenministeriums zustande, das quasi „in eigener Sache“ dieses Kapitel der Polizeigeschichte aufarbeiten ließ. Das Salzburg Museum zeigt die Schau nun im Rahmen seiner Gastspiel-Reihe in Kooperation mit der Stadtgalerie Salzburg. Erweitert um Recherchen und historische Belege zu Akteuren und Ereignissen in Salzburg.

Es muss ein eigenartiges Gegenüber gewesen sein am 21. Februar 1938, als NS-nahe Verbände in der Stadt Salzburg einen „Nationalen Fackelzug“ für den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich ausrichteten. Unter den Teilnehmenden befanden sich auch uniformierte Beamte der Salzburger Polizei und Gendarmerie. Andrerseits hatten ihre Kollegen eben diese Kundgebung zu überwachen und einzudämmen. Bald drauf wurde jedenfalls von „linientreuen“ Beamten die Gesinnung der Kollegen überprüft. Von 450 Gendarmen waren 52 bereits NSDAP-Mitglieder. Solche Erfassungen dienten den Nationalsozialisten nach der Machtergreifung dazu, politisch andersdenkende Kollegen zu verfolgen und Schlüsselpositionen mit Gesinnungstreuen zu

besetzen. Bei ihrer Vereidigung nach dem Anschluss gelobten die Polizeibeamten dem Führer Treue und Gehorsam. Damit wurde auch die Salzburger Polizei in den Dienst der nationalsozialistischen Terror- und Vernichtungspolitik gestellt.

Sitz war das Gebäude an der Churfürststraße, in dem sich bereits die Bundespolizeidirektion der Dollfuß-Schuschnigg-Diktatur befunden hatte. Die Gestapo übersiedelte im April 1939 ins Franziskanerkloster. Dort wurden Menschen misshandelt, bei Verhören gefoltert und auch ermordet. Zweitausend Menschen wurden dort verhört, rund fünfhundert davon kamen ins KZ. Leiter der Gestapozentrale waren Karl-Heinz Rux (1938), Rudolf Mildner (1938-1939), Kurt Christmann (1939-1942) und Hubert Hueber (1942-1945).

Die Exekutive teilte sich in die nicht uniformierte Sicherheitspolizei (Gestapo/Kriminalpolizei) und die uniformierte Ordnungspolizei, in der Schutzpolizei und Gendarmerie zusammengefasst waren. Neue Uniformen, Hakenkreuzbinden, der Reichsadler mit Hakenkreuz und Eichenlaubkranz näherten die Polizei optisch der Wehrmacht an. Der Gummiknüppel wurde durch die auch von dedr Wehrmacht verwendete „Pistole 08“ ersetzt. Der „Schießerlass“ erlaubte es der Polizei, gegen

„Feinde“ des Reichs willkürlich davon Gebrauch zu machen. Bei der Wahl der Mittel war das freie Ermessen nach „gesundem Volksempfinden“ ebenso anerkannt wie das formale Recht. Dies zeigte sich eben besonders an der Gestapo und der Kriminalpolizei, die gleich einem Richter über Leben und Tod entschieden. SS, Wehrmacht und Exekutive agierten praktischen in Personalunion.

Bei Kriegsende war rund ein Drittel der Exekutivbeamten NSDAP-Mitglieder. Nach dem Krieg wurden „Belastete“ (hohe Funktionäre der NSDAP, SA- und SS-Mitglieder) ohne Pensionsanspruch aus dem Polizeidienst entlassen. „Minderbelastete“ (einfache Funktionäre und Parteimitglieder) hatten zwar Sühne in Form von Zahlungen oder Arbeitsdiensten zu leisten, wurden aber vielfach wieder in den Polizeidienst aufgenommen.

Erst jüngst wurden in der Franziskanergasse Stolpersteine verlegt, unter anderem für das belgische Ehepaar Charin und Georges Ramakers. Sie wurden im Verhörkeller ermordet, ihre Leichen in die Salzach geworfen. Einer jener, die hier Taten begingen, war der Radstädter Georg König. In den Jahren 1933 und 1934 war er in Salzburg zweimal wegen seiner nationalsozialistischen Betätigung in Haft, bevor er 1934 durch die Polizeidirektion Salzburg ausgebürgert wurde. Er floh nach München und kehrte nach dem Anschluss 1938 als SS-Untersturmführer nach Österreich. Ab 1943 war er als Kriminaloberassistent in der Gestapostelle Salzburg tätig. Er folterte Gefangene, war an der Ermordung von Zwangsarbeitern im Rüstungsbetrieb Oberascher sowie an den Razzien und der Ermordung der Deserteure von Goldegg beteiligt. Nach Kriegsende wurde er bei Radstadt verhaftet und im US-Lager Glasenbach interniert. Nach dem Krieg tauchte er in Deutschland unter, wurde dann wohl wegen Urkundenfälschung angeklagt und zu minimaler Gefängnisstrafe verurteilt. In Österreich wurde ihm nie der Prozess gemacht.

