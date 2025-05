LANGE NACHT DER KIRCHEN

21/05/25 Man kann zu Fuß gehen. Oder man nimmt die „Linie A“ mit dem historischen Bus aus dem Jahr 1957. Hoffentlich neueren Baujahrs ist jener Shuttlebus, der am Freitag (23.5.) Leute aus dem Lungau zur Langen Nacht der Kirchen in die Landeshauptstadt bringt.

Poetry Slam erwartet man nicht unbedingt in den Katakomben von St. Peter, und in der Stiftskirche dort nicht unbedingt das Landesblockflötenorchester des Musikum. Dort trifft aber auch Musik aus Händels Oratorium Israel in Egypt verbunden mit Improvisationen für Mezzosopran, Saxophon und Orgel. Dazu eine Lichtinstallation. Rund um die Margarethenkapelle gibt es ein Impro-Theater mit Publikumsbeteiligung. Und drinnen entstehen Sandbilder. Im Hof von St. Peter gibt es wie jedes Jahr ein dichtes Kinderprogramm, bis in die Nacht hinein sind Schmankerl zu verkosten.

Gerade das Sammelsurium macht den Reiz aus, auch an den weiteren 57 Orten bzw. Kirchen in Salzburg. Hier wird es am Freitag (23.5.) mehr als 230 Veranstaltungen geben. In ganz Österreich sind es über siebenhundert Veranstaltungsorte und rund dreitausend Angebote. Außerdem findet die Lange Nacht der Kirchen zeitgleich in elf Kantonen der Schweiz, in Südtirol und in Tschechien statt. In den vergangenen Jahren verzeichnete die kirchliche Großveranstaltung österreichweit stets gut 300.000 Besucher. Mit dieser Zahl rechnen die Veranstalter auch heuer.

In der Andräkirche lockt ab 18.30 ein Live-Podcast im Café am Rande der Freundlichkeit, ausgezeichnet mit dem Ö3-Podcast-Award. Von Graffiti-Sprühen bis zu einer Slashy Disco reicht hier der Bogen.

In der Franziskanerkirche vielleicht die zeitlich weiteste Musik-Spanne – von der Salzburger Virgilschola mit Gregorianischem Choral bis zu Blessing Beats. In der Kollegienkirche entführen kreative Leute von der Universität Mozarteum in ein Labyrinth der Sinne. Im Sacellum gibt es Vintage Pop aus Wien mit Maddy Rose und die swingende Django Partie. Wem es auf dem Turm der Christuskirche zu eng ist, kann vom Garten des Kapuzinerklosters aus über die Altstadt schauen. (dpk-krie)

Lange Nacht der Kirchen, Freitag (23.5.) von 18 bis 24 Uhr – www.langenachtderkirchen.at

Ein Tipp: In St. Johannes am Imberg macht DrehPunktKultur-Herausgeber Reinhard Kriechbaum um 18.30 Uhr eine Führung. Er zeigt unter anderem ein Messkleid, in dem Papst Pius VI. den Segen „Urbi et Orbi“ gespendet hat, einen Betstuhl, auf dem ein österreichischer Kaiser gekniet ist. Und es gibt einen Blick auf ein mittelalterliches Stück Salzburg, das vermutlich auch den meisten Kennern der Stadt unbekannt ist.

Bilder: dpk-krie