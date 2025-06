„jedoch jedenfalls abgesondert“

TAGE DER ARCHIVE 03/06/25 Bis 7. Juni dauern noch die Tage der Archive in der Stadt Salzburg. Da gibt es jedes Jahr wieder etwas zu staunen, nicht zuletzt deshalb, weil sich immer mehr Institutionen daran beteiligen. Heuer sind das Haus der Natur und das Franziskanerkloster zum ersten Mal dabei. Von Reinhard Kriechbaum Manches Archiv umgibt ein Geheimnis, und sei es nur deshalb, weil man nicht genau weiß, wo es eigentlich ist. Jenes vom Landestheater ist zum Beispiel nicht im Landestheater selbst: „Schwarzstraße 4 (nahe Trachtenmoden Lanz), Sie werden bei der Eisentüre neben dem Geschäft abgeholt" liest man im Programmheftchen. Wenn man sich abholen lässt, wird man bei den Führungen dort unter anderem erfahren, dass in der Saison 1957/58 die bis dahin üblichen schlichten Theaterzettel zu den Vorstellungen durch Programmhefte ersetzt wurden. Im Haus der Natur wird man am Beispiel der Insektensammlungen lernen können, dass so mancher Schmetterling schon geraume Zeit nicht mehr in der freien Natur flattert, sondern nur mehr auf Nadeln aufgespießt zu sehen ist. Leider ausgestorben, wie so viele Arten! „Notenschlüssel und Scheidewege" ist Titel zweier Führungen im Franziskanerkloster. Seit 1583 sind die Franziskaner in der Stadt. Einer der kritischsten Momente war, als die Nazis das Gebäude enteigneten (als erstes Kloster in Österreich) und hier den Gestapo-Sitz einrichteten. Da erinnert man sich dort doch lieber an die hauseigene Musikaliensammlung und den findigen Instrumentenbauer Pater Singer! Die Universität Mozarteum richtet einen „Spot on Women". Schmunzeln muss man ja, wenn man in den Statuten der ersten Mozarteums-Musikschule von 1841 liest: „Wenn es die Kräfte des Vereins und sonstige Verhältnisse gestatten, so wird sich der Verein auch angelegen seyn lassen, den Unterricht am Mozarteum auch auf das weibliche Geschlecht, jedoch jedenfalls abgesondert, auszudehnen." Es ist ja doch viel weitergegangen in den letzten 184 Jahren. Siebzehn Archive bieten bis 7. Juni Führungen, insgesamt vierzig Programmpunkte. Schon das Duchblättern des Programmheftchens macht Lust, das Teilnehmen wohl noch viel mehr. Das Programmheft zum Download Bilder: Programmheft