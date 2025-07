168 von 750 wählen 13

HINTERGRUND / LANDES-KULTURBEIRAT 08/07/25 33 Kandidatinnen und Kandidaten haben sich der Wahl in den Salzburger Landes-Kulturbeirat gestellt. Diese Wahl hat Mitte Juni stattgefunden. Dreizehn Mitglieder wurden gewählt, weitere sieben werden in den nächsten Wochen von der Landesregierung nominiert. Von Reinhard Kriechbaum Man könnte sich nun zufrieden auf die Schulter klopfen: Es geht in Salzburg sehr basisdemokratisch zu bei der Besetzung des Landes-Kulturbeirats. „Der Findungsprozess ist einzigartig in Österreich", bekräftigte LHStv. Stefan Schnöll heute Dienstag (8.7.) in einer Presseaussendung des Landesmedienzentrums. Dort kann man freilich auch lesen, dass rund 750 Künstlerinnen und Künstler sowie Einrichtungen, die in den vergangenen drei Kalenderjahren eine Förderung vom Land Salzburg erhalten haben, wahlberechtigt waren. Von denen haben sage und schreibe 168 von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Das könnte man auch so formulieren: Nur jeder vierte bis fünfte, der vom Land Förderungen entgegen nimmt, ist auch aktiv daran interessiert, dass die Kulturschaffenden von der Politik quasi auf Augenhöhe wahrgenommen werden, dass sie zumindest beratend mitwirken können bei politischen Maßnahmen und Weichenstellungen. 168 von 750: Eine so mickrige Wahlbeteiligung bei einer Gemeinde-, Landes- oder Bundeswahl, würde man vermutlich ein Desaster nennen. Da bewegt man sich schon im Souterrain von ÖH-Wahlen. Es war möglich, Kandidatinnen und Kandidaten je nach Sparte zu wählen. Für Architekturfragen wird die Landeskonservatorin Eva Hody in der nächsten Arbeitsperiode im Landeskulturbeirat ihre Stimme erheben. Tina Teufel wird den Bereich Bildende Kunst repräsentieren, Susanne Tiefenbacher die Darstellende Kunst. Die Stimme für den Film im Landes-Kulturbeirat ist künftig Josef Kirchner, jene für die Literatur Magdalena Stieb. Für Kulturzentren und Kulturinitiativen spricht Literaturhaus-Leiter Tomas Friedmann, für Medien und Medienkunst Karl Zechenter. Auf Franziska Wallner fiel die Wahl im Bereich Musik, auf Elisabeth Huber im Bereich Volkskultur, und die Freie Liste entschied Museumsdirektor Martin Hochleitner für sich. Die verbleibenden drei Sitze erhalten, unabhängig von der Wahlliste nach ihrer Stimmenstärke, Johannes Schwaninger, Felicitas Biller und Marius Schebella. Zu den dreizehn gewählten Mitgliedern kommen dann noch weitere sieben, die von der Landesregierung entsendet werden, und zwar für die Bereiche Bildung, Tourismus, Jugend, Festspiele, Landestheater, Mozarteumorchester und Museen. Die rechtliche Grundlage für das Gremium bildet das Salzburger Kulturförderungsgesetz. In Summe wurde von den Wahlberechtigten 1.480-mal ein Kreuzerl auf dem Stimmzettel gemacht. Das bedeutet, dass im Schnitt je Wählerin und Wähler in acht Sparten eine Stimme abgegeben wurde. Diese Stimmen wurden von der Wahlkommission (Andrea Blöchl-Köstner, Christa Hassfurther, Roman Höllbacher, Josef Kirchner und Karolina Radenkovic) ausgezählt. Die Konstituierung des neuen Landes-Kulturbeirats wird im Oktober stattfinden, die Funktionsperiode reicht dann bis 2029, also für vier Jahre. In der Steiermark hat man erlebt, wie schnell nach einer politischen Drehung dort auch der Kultur ein deutlich rauerer Wind ins Gesicht blasen kann. Da war eine der ersten Maßnahmen der blau-schwarzen Landesregierung, dass sie ihr Kulturkuratorium flugs in die Wüste geschickt und parteipolitisch „reorganisiert" hat. Mit einigen problematischen Neubesetzungen. Das hat hohe Wellen geschlagen, auch außerhalb der steirischen Landesgrenzen. Ein Grund mehr, dass man sich über die beschämend geringe Wahlbeteiligung der Salzburger Kulturschaffenden wundern muss. An einer Wahl teilzunehmen, die eine vergleichsweise demokratische Mitbeteiligung von Kulturschaffenden ermöglicht – das wäre eine sehr leichte Übung gewesen.

