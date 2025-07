Vom schmalen Grat des Miteinander

INTERNATIONALE PÄDAGOGISCHE WERKTAGUNG 08/07/25 Von Mittwoch (9.7.) bis Freitag (11.7.) findet zum 73. Mal die Internationale Pädagogische Werktagung in Salzburg statt. Miteinander ist das Motto der Traditionsveranstaltung, die als eine der wichtigsten pädagogischen Fachtagungen im deutschsprachigen Raum gilt. Themen sind Diversität, Solidarität und der Wert des Miteinander. Von Heidemarie Klabacher „In der Pädagogik ist das Miteinander gleichermaßen Weg und Ziel. Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Gemeinschaft verdeutlicht uns die Dialektik von drinnen und draußen, Einsamkeitsgefühl und Gruppenerlebnis, Nähe und Distanz, Partizipation und Ausgrenzung", sagt Andreas Paschon. Der Erziehungswissenschaftler mit Forschungs- und Lehrschwerpunkten von

Elementarpädagogik, Schulentwicklung oder Beobachtung im Kindergarten bis hin zu Spielpädagogik, Pädagogischem Handeln im Praktikum oder Kinderrechten, ist der Präsident der Internationalen Pädagogischen Werktagung. „In den Vorträgen und Arbeitskreisen werden Themen wie wertschätzende Kommunikation, feinfühlige Beziehungsgestaltung, Diversität und Inklusion aufbereitet. Ziel es, die Bedeutung und die verschiedenen Facetten des Miteinander in der pädagogischen Praxis herauszuarbeiten und praxisnahe Ansätze und Methoden analog und digital vorzustellen“, so Paschon auf seiner Website. Von gelebter Solidarität und gebotener Toleranz bis hin zu den Auswüchsen eines „überdosierten, politisch oder medial ausgrenzenden Wir-Gefühls – gegen die Anderen reichen die Themen der Referate in der Großen Aula. „Der Grat des friedlichen Miteinanders ist schmal, gerade in einer polarisierten Gesellschaft“, betont Andreas Paschon. „Ziel ist eine Pädagogik, die Zugehörigkeit und Inklusion fördert.“ Den Eröffnungsvortrag zum Thema Miteinander diskutieren hält die Wiener Journalistin und Autorin Ingrid Brodnig. Sie spricht über das Miteinander beim Diskutieren, über hitzige Zeiten, polarisierte Themen, wie man Fakten verständlich macht und Gemeinsamkeiten betont. Ihre Ausgangsthese: „Wir leben in aufwühlenden Zeiten: Mit Halbwahrheiten und Falschmeldungen wird die Stimmung angeheizt. Gerade auf Social Media reüssieren oft Inhalte, die wütendmachend und spaltend sind. Aber auch im persönlichen Gespräch kann es hitzig zugehen.“ Die Expertin will Zeigen, wie Menschen aller Alterststufen „mit halbwahren oder vollständig erfundenen Behauptungen in Kontakt kommen“, welche „irreführenden Diskussionsmethoden es gibt und wieso solche Methoden offline und online oft erfolgreich sind“, umreißt der Veranstalter, das Katholische Bildungswerk Salzburg, die Themen allein im ersten Referat: „Wie man wieder ins Gespräch finden kann, welche Methoden beim verständlicheren Vermitteln von Fakten helfen können, wie die Medienkompetenz, auch bei Kindern und Jugendlichen, gefördert oder das Gemeinsame in der Diskussion stärker in den Fokus gerückt werden kann.“ Unter den weiteren Vortragenden der Internationalen Pädagogischen Werktagung 2025 sind etwa der Grazer Professor Lars Eichen zum Thema Digitalisierung in der Elementarpädagogik – Was kann das sein, Silke Brigitta Gahleitner und Angela Marquardt aus Berlin/Mecklenburg-Vorpommern zum Thema Beziehungsgestaltung im Rahmen der psychosozialen Traumaarbeit oderMichael Schulte Markwort, Hamburg/Berlin, zum Thema Wenn Kinder teilhaben. Die Internationale Pädagogische Werktagung gilt mit jährlich etwa vier- bis fünfhundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern als eine der wichtigsten pädagogischen Fachtagungen im deutschsprachigen Raum. Sie richtet sich an Personen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Veranstaltet wird die jährliche Tagung vom Katholischen Bildungswerk Salzburg (KBW) in Kooperation mit der Caritas Österreich, der Paris Lodron Universität Salzburg und der Pädagogischen Hochschule Salzburg Stefan Zweig. Unterstützt wird die Tagung vom Land und der Stadt Salzburg. 73. Internationale Pädagogische Werktagung, von 9. bis 11. Juli – bildungskirche.at/werktagung Bilder: Erzdiözese Salzburg / Hiva Naghshi Weiter >