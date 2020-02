Immer da, wenn's glost oder lodert

IM PORTRÄT / SHANE WOODBORNE 11/02/20 Geschäftsführer der Camerata Salzburg: Das ist kein Traumjob, und entsprechend oft tauchen in dieser Funktion neue Gesichter auf, die dann auch rasch wieder weg vom Fenster sind. Ein Fels in der Brandung ist Shane Woodborne. Er macht nun – diesmal nicht interimistisch – den Chef. Auf einen künstlerischen Leiter verzichtet das Orchesterkollektiv ja seit geraumer Zeit, und das nicht zum künstlerischen Nachteil. Von Reinhard Kriechbaum Er steht immer dann Gewehr bei Fuß, wenn es wieder mal mehr oder weniger laut gekracht hat. Und das ist dann auch immer gut, weil der Musiker, immerhin seit bald dreißig Jahren (seit 1991) Cellist der Camerata Salzburg, mit dem Ensemble, seinen künstlerischen Vorzügen und finanziellen Nöten so vertraut ist wie nur. Nicht unwichtig auch: Er genießt als Orchestermusiker allergrößtes Vertrauen in den Reihen des Freelance-Orchesters. Seit 2004 hat Shane Woodborne also wiederholt interimistisch die Geschäftsführung des Vereins übernommen. In seine Zeit als Interims-Geschäftsführer in den Jahren 2014 bis 2018 fällt unter anderem das Programm zur Entschuldung der Camerata Salzburg, das mit Stadt und Land Salzburg sowie mit dem Vorstand der Camerata Salzburg erarbeitet und ausgeführt wurde. Es ist also kein Wunder, dass der Vorstand des Vereins Camerata Academica des Mozarteums Salzburg ihn dieser Tage zum neuen Geschäftsführer ernannt hat. Dieser Entscheidung ist ein ausführlicher Findungsprozess mit öffentlicher Ausschreibung vorangegangen, an der sich hochkarätige Bewerber aus mehreren Ländern beteiligt haben. Vereinspräsident Bernd Gaubinger zu der Bestellung: „Es ist höchst erfreulich, dass wir mit Shane Woodborne einen Geschäftsführer haben, der in der internationalen und nationalen Kultur- und Agenturszene sehr gut vernetzt und zugleich geschätzt ist. Shane Woodborne hat als Cellist in der Camerata noch mit Sándor Végh musiziert, womit eine Kontinuität geschaffen wird, die es zuvor in dieser Form noch nicht gegeben hat." Shane Woodborne wurde 1963 in Kapstadt, Südafrika, geboren. Am South African College of Music studierte er bei Lamar Crowson Klavier und Kammermusik und bei Eric Martens Violoncello. 1983 gewann er den „Oude Meester Wettbewerb" im Fach Violoncello und setzte sein Studium bei Heidi Litschauer an der Hochschule Mozarteum in Salzburg fort. Während des Studiums widmete sich Woodborne zunehmend dem kompositorischen Schaffen und erhielt bald Auftragswerke u. a. von der Beethoven-Gesellschaft Bremen, der Österreichisch-Polnischen Gesellschaft, vom Zeitfluss-Festival Salzburg, vom Stadler Quartett und von der Jeunesse Wien. Sogar zur österreichischen Volksmusik hat der Südafrikaner enge Affinität entwickelt und Musiken fürs Salzburger Adventsingen komponiert. www.camerata.at Bilder: Camerata Salzburg / piaclodi