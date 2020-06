Experte für interkulturelle Theologie

f Share Tweet IM PORTRÄT / FRANZ GMAINER-PRANZL 17/06/20 Eine bemerkenswerte Personalentscheidung im Salzburger Bildungshaus St. Virgil: Franz Gmainer-Pranzl, Theologieprofessor und Leiter des Zentrums „Theologie Interkulturell und Studium der Religionen“ an der Universität Salzburg, ist ab September Rektor des Hauses. Franz Gmainer-Pranzl, geboren in Steyr, ist als Religionswissenschafter einer, dessen Horizont weit über den engeren katholischen Bereich hinaus reicht. Er studierte Theologie und Philosophie in Linz sowie in Innsbruck und Wien. 1995 wurde er zum Priester der Diözese Linz geweiht, 2011 erfolgte die Habilitation im Fach Fundamentaltheologie an der Universität Innsbruck. Sein derzeitiges universitäres Arbeitsfeld wird er auch in Zukunft bestellen. Vor allem das Zentrum „Theologie Interkulturell und Studium der Religionen“, das er leitet, bietet ein nachgefragtes Hauptfach-Studienfeld für junge Menschen. Franz Gmainer-Pranzls Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind interkulturelle Philosophie, kontextuelle Theologie (lateinamerikanische Befreiungstheologie, Theologie in Afrika), Phänomenologie des Fremden, Theorie des Postsäkularen sowie Globalisierungs- und Entwicklungstheorien. Er wolle das Team von St. Virgil bei seiner Aufgabe unterstützen, „das Haus als Plattform des Dialogs zwischen Glaubenden, Andersglaubenden und Nichtglaubenden sowie als Forum des Gesprächs, des Austausches und der wechselseitigen Herausforderung weiterzuentwickeln“, sagt Gmainer-Pranzl. „Auf dem Hintergrund meiner Tätigkeit am Zentrum Theologie Interkulturell und Studium der Religionen an der Universität Salzburg wird es hier sicher interessante Anknüpfungspunkte geben.“ „Mit St. Virgil bin ich schon Jahrzehnte verbunden“, versichert Gmainer-Pranzl. „Es ist also kein Pflichtstatement, wenn ich sage, dass ich mich diesem Haus sehr verbunden fühle, sondern gelebte Erfahrung seit fast 25 Jahren.“ Das bestätigt der Direktor von St. Virgil, Jakob Reichenberger: „Vor allem im Rahmen des Universitätslehrgangs Migrationsmanagement arbeiten wir schon lange vertrauensvoll mit Franz Gmainer-Pranzl bei verschiedenen Veranstaltungen zusammen.“ In St. Virgil wurde bereits 2019 die Leitungsstruktur geändert. Diese besteht nunmehr aus dem Direktor Jakob Reichenberger und dem Wirtschaftsdirektor Reinhard Weinmüller. Der zukünftige Rektor nimmt in St. Virgil die Rolle als Kirchenrektor und Seelsorger im Haus wahr, ist jedoch nicht mehr Mitglied der Leitung. Franz Gmainer-Pranzl folgt als Rektor in St. Virgil auf Michael Max, der ab 1. September Rektor des päpstlichen Institutes Santa Maria dell’Anima in Rom ist. (Erzdiözese/dpk-krie) www.virgil.at Bild: Erzdiözese/ privat Weiter >