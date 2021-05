TODESFALL / ANNA VAUGHAN

23/05/21 Ihr Herz schlug für das Genre Musical und sie trug als Choreographin wesentlich dazu bei, dass das Musical auf österreichischen Bühnen heimisch wurde. Vor allem den theatern in Linz und Salzburg war sie verbunden. Am Freitag (21.5.) verstarb Anna Vaughan im Alter von 81 Jahren in Salzburg.

Als Tochter eines Organisten und einer Pianistin wurde Vaughan in Bearsted in der englischen Grafschaft Kent geboren. Sie erhielt eine Ausbildung als Tänzerin an der Royal Ballet School in London, sowie in Schauspiel, Gesang, Pantomime und Jazztanz. Anschließend war sie Tänzerin am Royal Opera House in Covent Garden und am Sadler’s Wells, dann in Paris Solistin in international renommierten Compagnien, wie denen von Léonide Massine und Maurice Béjart.

Erste Choreographien produzierte sie in Graz und am Theater an der Wien, so für Der Mann von la Mancha mit Josef Meinrad in der Titelrolle. Für den ORF choreographierte sie auch verschiedene Fernsehshows. Am Landestheater Linz wurde sie 1969 Ballettchefin und choreographierte u. a. die deutschsprachige Erstaufführung von Silk Stockings (1974) und hatte dort ihr Regiedebüt mit der Produktion Godspell, die zu den Wiener Festwochen eingeladen wurde.

Später wechselte sie an das Salzburger Landestheater (1981 bis 1986) und choreographierte eigene Ballettproduktionen sowie Musicals. 1985 fand hier die deutsche Erstaufführung von Oliver! mit ihrer Choreographie statt. 1983 inszenierte sie hier Cabaret. 38 Jahre später verstarb die vielseitige Künstlerin ausgerechnet einen Tag nach der Premiere dieses Stücks im Landestheater.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz inszenierte und choreographierte sie etwa 35 verschiedene Musicals (häufig auch mehrfach), darunter The Rocky Horror Show, West Side Story, Jesus Christ Superstar, Evita, Anatevka, La Cage aux Folles und Linie 1.

Die Intendantin der Berliner Kammerspiele, Edith Zöllner, holte sie 1984 nach Berlin, wo Vaughn in dem Theater in Moabit mit Godspell ihr Berlin-Debüt gab. Unmittelbar danach inszenierte sie am Theater des Westens die deutschsprachige Erstaufführung von Peter Pan mit Ute Lemper in der Titelrolle (1984). An den Berliner Kammerspielen erarbeitete sie in den Folgejahren als Hausregisseurinfürs Musical-Genre.

Anna Vaughan unterrichtete am Wiener Max Reinhardt Seminar, später an der Hochschule der Künste in Berlin sowie an der August Everding Schule in München. (Landestheater/dpk)

Bild: Salzburger Landestheater