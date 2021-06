Starke Musik

IM PORTRÄT / YORGOS PERVOLARAKIS 21/06/21 „Er ist mehr als Musik. Er ist ein Teil von dem Geschehen." Das nahm die Jury, die über die Stella-Jugendtheaterpreise zu befinden hatte, für den in Salzburg tätigen Musik-Allrounder Yorgos Pervolarakis ein. Für seine Musik in der Produktion IDIOTen – die Welt steht Kopf des Tatu Theaters Salzburg erhielt er dieser Tage diese Auszeichnung. Von Reinhard Kriechbaum „Der Musiker, nonverbal und virtuos, wird zum Darsteller, zum Begleiter, zum Philosophen. Er dirigiert das Stück und das Publikum mit seinen Kompositionen und Interpretationen durch zwei Jahrhunderte." Das schreibt die Jury, die Yorgos Pervolarakis in der Sparte „Herausragende Musik" mit einem Stella-Preis bedachte. Yorgos Pervolarakis sei „ein begnadeter Musiker" hieß es im Dezember 2019 auch in der Besprechung im DrehPunktKultur, nach der Premiere der Dostojewski-Paraphrase IDIOTen – die Welt steht Kopf im Kleinen Theater. Regie führte Caroline Richards. Lügen gesellschaftsfähig werden zu lassen und im politischen Alltag Fake News salonfähig zu machen – das kennt man von irgendwo. „Ist wirklich Fürst Myschkin der Idiot? Oder ist die Gesellschaft aus den Fugen geraten?" So die Grundfrage von Caroline Richards. Den Roman hat sie für einen Schauspieler adaptiert – und eben die höchst bemerkenswerte Musik mit dem stets mit-agierenden Yorgos Pervolarakis. Yorgos Pervolarakis wurde in Heraklion, Kreta, Griechenland geboren. Er studierte in Thessaloniki und in Salzbuirg an der Universität Mozarteum bei Eliot Fisk in Salzburg. Auch in Harmonielehre und klassischem Gesang ließ er sich ausbilden – und so ist Yorgos Pervolarakis auf vielen Feldern quasi zu Hause: als Solo-Gitarrist, Sänger, Songwriter, Performer. Er ist einer der Gründungsmitglieder des renomierten Miscelanea Gitarrenquartetts, das sich auf die Interpretation von zeitgenössischer Musik spezialisiert und schon viele internationale Kammermusikpreise gewonnen hat. Weiters ist er Gründungsmitglied, Sänger, Songwriter und Co-Komponist der Soul-Punk-Band Dr.Opin, die das Album Time Garden / Jazzit Edition 2010 veröffentlicht hat. Nummern aus dieser Aufnahme wurden weltweit im Radio gespielt und Lieder daraus wurden in Theaterstücken und zeitgenössischen Zirkusaufführungen verwendet. Besonders verbunden ist Yorgos Pervolarakis dem Salzburger ToIhaus. Hier arbeitet er seit Frühjahr 2017, als Musiker, Komponist und Performer sowohl in Kinderstücken als auch in Abendproduktionen und nahm bei internationalen Kindertheaterfestivals teil. Bilder: www.yorgospervolarakis.com (1); Kleines Theater / Christian Streili (1)