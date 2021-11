IM PORTRÄT / LINA MORAWETZ

25/11/21 Das mit 10.000 Euro dotierte Jahresstipendium Literatur des Landes Salzburg geht heuer an Lina Morawetz. Die gebürtige Stadt-Salzburgerin überzeugte die Jury mit ihrem Text T elepathie der Hunde.

Lina Morawetz, Jahrgang 1981, aufgewachsen in Salzburg-Lehen, lebt als Autorin und Übersetzerin in Leipzig und Wien. Sie studierte Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig sowie Aural & Visual Cultures am Goldsmiths College der University of London.

Erzählungen und Micro-Fictions von Lina Morawetz erschienen in Literaturzeitschriften wie Edit in Leipzig, Das Narr in Basel oder Makhzin in Beirut. Seit 2013 veröffentlicht die Autorin Texte im Bereich zeitgenössischer Kunst (Camera Austria, Kunsthalle Bremen oder Museum der bildenden Künste Leipzig). Sie übersetzt aus dem Englischen, etwa Gedichte von Solmaz Sharif, Liz Howard oder Eileen Myles und kuratierte das Ausstellungs-Symposium The Long Moment in der Kunsthalle Exnergasse in Wien. Lina Morawetz ist seit 2019 Lehrbeauftrage für Interdisziplinäres Schreiben an der Akademie der bildenden Künste Wien und der Kunsthochschule Halle.

Gefördert wurde sie in ihrer literarischen Arbeit durch das Bundeskanzleramt, das Österreichische Kulturinstitut in Mexiko, die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen oder die Österreichische Gesellschaft für Literatur. Nun also das Land Salzburg: Die Jury zum Jahresstipendium Literatur, bestehend aus der Wiener Literaturwissenschaftlerin Julia Danielczyk, Petra Nagenkögel vom Verein prolit und dem Journalisten Anton Thuswaldner, lobte die „reflektierte, formale und sprachlichen Gestaltung“ des Textes. Die Autorin gehe „ausgesprochen durchdacht und bewusst ans Schreiben, sie malt Vergangenheit nicht breit aus, sondern setzt auf die Mittel der Verknappung und Zuspitzung“.

„Wie könnte Sprache nach vorwärts erinnern anstatt rückwärts zu wiederholen? In meiner Arbeit interessieren mich die Begegnungen zwischen Dingen sehr unterschiedlicher Ordnungen und die Vorstellung einer intrinsisch semiotischen Welt“, sagt Lina Morawetz. (LK / dpk-klaba)

Bild: Mikhail Tolmachev

Der Festakt zur Verleihung des Großen Kunstpreises des Landes Salzburg, der Jahresstipendien und aller Preise des Jahres 2021 in insgesamt 13 Sparten ist am Dienstag 30. November um 18 Uhr – pandemiebedingt auch heuer wieder online auf www.salzburg.gv.at