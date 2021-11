Die zehnte Präsidentin fürs zweite Jahrhundert

IM PORTRÄT / KRISTINA HAMMER 24/11/21 Mit der Etablierung von Marken kennt sie sich ebenso aus wie mit der Arbeit in diversen Verwaltungsräten. Die „soziale Kompetenz" von Kristina Hammer sei ganz entscheidend, betonte Landeshauptmann Haslauer bei der Vorstellung der neuen Festspielpräsidentin. Seit 2019 engagiert sie sich im Vorstand der Freunde der Oper Zürich und ist dort für die Themen Marketing und Kommunikation zuständig und übernimmt jährlich Patenschaften für Mitglieder des Internationalen Opernstudios Zürich. Die Salzburger Festspiele sind ihr, wohl nicht allein aus Publikums-Perspektive, alles andere als fremd. Wien, London, Stuttgart und Zürich sind die bisherigen Stationen von Kristina Hammer. Von 1996 bis 2000 arbeitete sie für die Gerngross AG, die damals größten Kaufhauskette in Österreich. Sie war sowohl für die Entwicklung des Konzepts als auch für die Leitung des „Steffls", Wiens führendem Luxuskaufhaus, verantwortlich. Mit der jahrtausendwende ging sie für sieben Jahre nach London und arbeitete in leitender Position für die Premier Automotive Group. Dazu gehören Marken wie Aston Martin, Jaguar, Land Rover, Volvo. Ab 2006 war die zusätzlich für den Mutterkonzern, die Ford Motor Company, mit Verantwortung für die Markenkommunikation und Visualisierung der Premiummarken. Von 2007 bis 2009 leitete sie die globale Marketing

Kommunikation von Mercedes-Benz in Stuttgart. Kristina Hammer hatte in Mainz Jus und Betriebswirtschaft (Letzteres bis zum ersten Vordiplom) studiert. Danach kam das Zweite Juristische Staatsexamen und die Promotion „summa cum laude" im Europäischem Wirtschaftsrecht an der Universität Wien. Ihre Ausbildung schloss sie mit einer Tätigkeit beim Europäischen Gerichtshof und der Veröffentlichung eines juristischen Handbuchs zum freien Warenverkehr in der europäischen Union ab. Seit nunmehr zehn Jahren lebt Kristina Hammer mit Ihrem Mann und Ihren zwei Kindern in der Schweiz. In Zürich hat sie die strategische Markenberatung HammerSolutions gegründet. Mit diesem Unternehmen unterstützt sie Entscheidungsträger beim Aufbau und der Neupositionierung von Marken und erstellt externe und interne Kommunikationsstrategien. Als Executive & Business Coach berät Kristina Hammer zu den Themen Leadership, Change-Management, sowie Personal Branding und lehrt als Gastdozentin an der Universität St. Gallen sowie der ETH Zürich. Vielfältig war und ist ihre Arbeit als externe Verwaltungsrätin und Beraterin, etwa für die Stöckli Swiss Sports AG, für die s.Oliver Group, einen deutschen Bekleidungshersteller und Handelskettenbetreiber, sowie für MagnWall, einem deutschen Unternehmen, das vor allem die effiziente Markenpositionierung auf seine Fahnen geschrieben hat. (PSF/dpk-krie) Bild: Still von der Pressekonferenz