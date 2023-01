TODESFALL / GUNTHER WAWRIK

12/01/22 Im Salzburger Architekturhaus läuft noch eine Woche lang seine Ausstellung Die Bergstadt. Der Architekt Gunther Wawrik, ein gebürtiger Salzburger, ist dieser Tage im Alter von 92 Jahren verstorben.

Von Reinhard Kriechbaum

1930 in der Stadt Salzburg geboren, wuchs Gunther Wawrik in einem Haus am Fuß des Gaisbergs auf. Der Blick über das damals noch weitgehend unbebaute Salzburger Becken blieb für Wawrik zeitlebens prägend. Er wollte – das ist die Kernüberlegung seiner Utopie Die Bergstadt, die man noch bis 20. Jänner bei der Initiative Architektur in Salzburg sehen kann – die Menschen lieber auf Berghügeln angesiedelt wissen und nicht in anders viel besser nutzbaren, fruchtbaren Talschaften. Seine Gedanken dazu hat er 2020 auch in Buchform publiziert.

Ein Gespräch mit dem Architekten seines Elternhauses führte bei dem 16-Jährigen zu dem Wunsch, ebenfalls die Architektenlaufbahn einzuschlagen. Nach Abschluss des Realgymnasiums folgten ein Praxisjahr als Zimmermann und Maurer, ein Architekturstudium an der Technischen Hochschule Wien 1949–1956 und die Teilnahme an der Internationalen Sommerakademie für bildende Kunst in Salzburg. Nach dem Studium gründete Gunther Wawrik gemeinsam mit Hans Puchhammer ein Architekturbüro, das bis 1980 bestand und mit der Terrassensiedlung „Goldtruhe“ in Brunn am Gebirge (1964–1966) für den ersten vertikal verdichteten Wohnbau verantwortlich zeichnete. Ab 1980 unterhielt Wawrik in Wien sein eigenes Architekturbüro. Eine besonders wichtige Rolle spielte er aber auch als Lehrender an der Fachhochschule in München.

Ein Lebensthema für Gunther Wawrik war das Nachdenken über die Bedürfnisse, die hinter

Architektur stehen, auf die also das Bauen unmittelbar antworten müsse. Ein Weg dazu: die Bricolage, die das „Denken eines Bastlers hervorbringt, ein Denken, bei dem auch Punkte offen bleiben“, wie ein Architekturkritiker Wawriks Zugang einmal pointiert beschrieb.

Ausstellung „Die Bergstadt“ bis 20. Jänner im Architekturhaus Salzburg – www.initiativearchitektur.at

Bild: dpk-krie

