Weitum vernetzt und lokal höchst engagiert

IM PORTRÄT / TOMAS FRIEDMANN 30/06/23 „Literatur hat mein Leben verändert", sagt Tomas Friedmann. Seit 1. Juli, also genau seit dreißig Jahren, leitet er das Literaturhaus Salzburg. Was Friedmann betont: Er wolle sein Publikum nicht nur zum Nachdenken anregen, sondern auch unterhalten, denn „im Wort Unterhaltung steckt die Haltung". „Haltung zeigt sich in guter Literatur, einem engagierten Programm und deren leidenschaftlicher Vermittlung", sagt Friedmann. Einen besonderen Fokus legt er seit jeher auf interdisziplinäre, spartenübergreifende, mehrsprachige Literaturarbeit. 1993, bei Dienstantritt, war Tomas Friedmann der jüngste Literaturhaus-Leiter im deutschen Sprachraum.Heute ist er der längstdienende in Europa. Nach so langer Zeit „im Geschäft" ist er fast zwangsläufig international bestens vernetzt, gefragt als Kurator, Herausgeber, Vortragender, Moderator (auch bei Festivals und auf Buchmessen) und Jury-Mitglied. Friedmann ist auch Vertreter Österreichs im Vorstand des Netzwerks der Literaturhäuser, das er mitbegründete und wo er als Kurator auch das Erste Festival europäischer Literaturvermittler in Berlin 2022 mitgestaltete. Nicht zu vergessen auf Tomas Friedmanns immer engagiertes Eintreten für die lokale und regionale freie Kulturszene. Aktuell ist er beispielsweise Beirat für die Kulturstrategie 2024 der Stadt Salzburg. Im Landeskulturbeirat, den er auch leitete, meldete er sich oft pointiert zu Wort. Der jetzt 61-jährige hat 1993 als ORF-Literatur/Hörspiel-Redakteur nach Ausschreibung und Fachjury-Entscheidung die Leitung des Salzburger Literaturhaus Eizenbergerhof übernommen. Das war damals nach Berlin, Frankfurt, Hamburg und Wien das fünftälteste Literaturhaus. Heute gibt es fast hundert Häuser von Oslo über Rom bis Istanbul. In der Folge wurde unter Einbeziehung der Salzburger Literaturszene der Trägerverein gegründet und Friedmann vom ersten Vorstand als Geschäftsführer eingesetzt. Die Struktur des Literaturhauses – mit mehreren Literaturvereinen unter einem Dach – wurde professionalisiert, das Team aufgestockt, der Name in Literaturhaus Salzburg geändert, ein Kinder- und Jugendprogramm gestartet, das jährliche Festival Europa der Muttersprachen erfunden, mit liteRADtouren, Hörspiel- und Poesie-Nächten begonnen, Büchertankstellen errichtet, das Krimifest gegründet, Preise und Stipendien vergeben, Ausstellungskonzepte und Schwerpunkte erarbeitet und das Programm verstärkt international ausgerichtet. So brachte Friedmann Literaturnobelpreisträger wie Wole Soyinka, Kenzaburo Oe, Herta Müller und Elfriede Jelinek (bereits 1995 Projekt trigger your text) ebenso nach Salzburg wie „Stars" der Szene von Martin Amis und Louis Begley über Ismail Kadare, Dacia Maraini, Cees Nooteboom und James Salter bis Vladimir Sorokin und Serhij Zhadan. Die österreichische Gegenwartsliteratur und die Förderung junger Autorinnen und Autoren waren und sind dem Literaturhaus-Leiter ein besonderes Anliegen. Außerdem traten Musiker, Schauspieler, Künstler etc. auf: Giorgio Conte, Ernst Molden, Paul Gulda, Harri Stojka, Zülfü Livaneli, Walter Richard Langer, Willy Puchner, Axel Corti, Karl Merkatz, Erika Pluhar, André Heller und viele andere. Heute gilt das Literaturhaus Salzburg mit jährlich über dreihundert Veranstaltungen als eines der aktivsten und erfolgreichsten Literaturhäuser weltweit. Seit der Eröffnung 1991 fanden mehr als siebentausend Veranstaltungen mit fast 400.000 Besuchern statt – Das Jahresbudget des Trägervereins, der von Stadt und Land Salzburg sowie vom Kulturministerium in Wien gefördert wird und von ca. 600 Mitgliedern unterstützt wird, beträgt aktuell über 700.000 Euro. (Literaturhaus Salzburg/dpk-krie) Heute Freitag (30.6.) feiert das Literaturhaus Salzburg ab 19 Uhr ein Sommerfest. Zu feiern gilt es den Pensionsantritt von Brigitte Promberger, die dort seit 1991 für die Veranstaltungsorganisation zuständig war, sowie eben das 30-Jahre-Jubiläum von Literaturhaus-Leiter Tomas Friedmann – www.literaturhaus-salzburg.at Bilder: dpk-krie (1); Literaturhaus Salzburg (1) Weiter >