Einer der Kunstsinnigsten im Publikum

TODESFALL / FRANZ PADINGER 20/08/23 Wie viele Pausengespräche in Konzerten haben wir wohl geführt? Er war ein vertrautes Gesicht bei Kulturveranstaltungen, und eine Zeit lang hat er sogar Musikkritiken geschrieben: Franz Padinger, einer der Kunstsinnigsten im Salzburger Klerus, ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Von Reinhard Kriechbaum Mit Studierenden war er immer gut im Gespräch und viele Salzburger kannten ihn als kundigen Leiter vonKunstreisen sonder Zahl. Domkapitular Franz Padinger war unter anderem Generalassistent der Katholischen Aktion Salzburg und Vorsitzender der Ökumene-Kommission. Vor allem aber war sein Wirkungskreis an den Schnittstellen zwischen Kirche und Universität. Padinger wirkte als Assistent des Internationalen Forschungszentrums für soziale und ethische Fragen (IFZ), als Geistlicher Assistent des Katholischen Akademiker/innenverbandes sowie als Hochschulpfarrer in der Katholischen Hochschulgemeinde. „Die Erzdiözese verliert mit ihm einen Seelsorger, dem besonders die Bildung ein Anliegen war", so Erzbischof Franz Lackner über den Verstorbenen. Jahrelang war Padinger Seelsorger der Laientheologinnen und Laientheologen der Universität Salzburg und des Theologinnen- und Theologenzentrums und Vorsitzender des Afro-Asiatischen Instituts. Padinger war als Lehrender beim Theologischen Fernkurs tätig und unterrichtete von 1990 bis 2007 als Professor an der Religionspädagogischen Akademie der Erzdiözese Salzburg. Elisabeth Mayer, Präsidentin der Katholischen Aktion Salzburg: „Als geistlicher Assistent mehrerer Gliederungen und von 2005 bis 2017 als Generalassistent setzte er spirituelle Impulse, war ein kompetenter theologischer Interpret des Konzils und ließ gerne an seinem enormen Wissen über Kunst und Kultur teilhaben." Franz Padinger wurde 1942 in Neumarkt am Wallersee geboren. Nach seiner Priesterweihe im Jahr 1967 wirkte er zunächst als Aushilfspriester in Strobl, drei Jahre später als Seelsorger der Katholischen-Studierenden-Jugend (KSJ) und Rektor der Markuskirche. Auch in St. Sebastian war er viele Jahre Kirchenrektor. Als Priester war Padinger in den Stadtpfarren Leopoldskron-Moos, Morzg, Mülln und Maxglan sowie im Nonntal tätig. Bild: Erzdiözese Salzburg / Neumayr Weiter >