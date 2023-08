Aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen

IM PORTRÄT / MARKUS MACKINGER 22/08/23 Eine Million Besucher stürmt Jahr für Jahr Salzburgs Burgen und Schlösser. Damit diese den Anstrum (und sonstige Stürme) noch weitere Jahrhunderte überdauern, muss sich jemand um die alten Gemäuer kümmern. Markus Mackinger kümmert sich um Bautechnik, Erhaltung und Denkmalpflege auf Salzburgs Burgen und Schlössern. Von Heidemarie Klabacher Der Bautechniker Markus Mackinger verfügt über Berufserfahrung und Know How, er war jeweils mehrere Jahre für den Salzburger Stadtbaumeister Haubner und für das Stift St. Peter tätig. Nun gehören neben der Festung Hohensalzburg, auch Salzburger Residenz und das Schloss Klessheim, die Burgen Hohenwerfen und Mauterndorf sowie die Festung Kniepass zu seinen Aufgabe. „Die Arbeit mit dieser historischen Substanz ist für mich ein absolutes Privileg. Das handwerkliche Wissen und Können der früheren Generationen erstaunt und fasziniert mich immer wieder", sagt der Experte. Schon vor Jahrhunderten sei vieles umgesetzt worden, was heute wieder stärker in den Fokus rücke: „Regionalität beispielsweise war damals selbstverständlich, gebaut wurde meist mit den Materialien, die vor Ort vorhanden waren."Nicht nur deshalb sei er davon überzeugt, „dass wir aus der Beschäftigung mit der Vergangenheit viel für die Zukunft lernen können". Wichtig für die vielfältigen Bau-, Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten ist die Erfahrung von internen und externen Expertinnen und die enge Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt. „Diese soll künftig noch vertieft werden", berichtet Markus Mackinger. In seiner Zukunftsvision für sollen Salzburgs Burgen zu Orten werden, „an denen die Erforschung, der Erfahrungsaustausch und die Weitergabe von Wissen zu historischen Handwerkstechniken gelebt wird". Die Bewahrung der Wahrzeichen und Kulturgüter sei die gemeinsame Aufgabe von Restauratoren, Handwerksunternehmen und Behörden. „All diese Akteure im Sinne eines gemeinsamen Ziels zusammenzubringen und dadurch zum Fortbestand unseres kulturellen Erbes beizutragen, ist eine wunderschöne Aufgabe." Bild: Salzburger Burgen & Schlösser / dpk-klaba