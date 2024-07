Sängerin, Kulturjournalistin und Astrologin

TODESFALL / ELISABETH AUMILLER 08/07/56 Ganz in ihrem Element war sie, wenn sie über Sängerinnen und Sänger hat schreiben können. Schließlich konnte sie selbst auf eine Karriere als Konzertsängerin zurückblicken. – Zum Tod von Elisabeth Aumiller, Musikkritikerin für den DrehPunktKultur ab der ersten Stunde. Von Heidemarie Klabacher

und Reinhard Kriechbaum „Neben meiner Liebe zur Musik, zum Gesang und zum Theater besitzt die Astrologie meine gleichberechtigte Aufmerksamkeit", hat sie in einem kurzen Lebenslauf geschrieben. Nach dem Musikstudium in ihrer Geburtsstadt München war sie vor allem in Italien als Konzertsängerin tätig. „Dort ist es ja üblich auch in Konzerten Opernarien zu programmieren", erzählte sie einmal. Die Liebe zur Oper ist ihr auch geblieben, nachdem sie ihre aktive Gesangskarriere beendet hatte und sich, nun wohnhaft in Bad Reichenhall, fortan als Kulturjournalistin und Musikkritikerin betätigte. Da war sie für die Passauer Neue Presse tätig und für einige regionale Tageszeitungen, etwa fürs Reichenhaller Tagblatt und das Traunsteiner Tagblatt. Aber auch in überregionalen Medien konnte man ihre profunde Einschätzung von Sängerinnen und Sängern lesen, etwa im Opernmagazin Orpheus. Zum DrehPunktKultur stieß Elisabeth Aumiller 2004, schon in den ersten Wochen nach seiner Gründung. Wir überlegten damals, unter welchem Schlagwort wir wohl überregionale Berichte veröffentlichen könnten. „Rest der Welt" – das war ihre Idee. Beruflich hat sie sich in unterschiedlichen Sphären bewegt, denn sie hat ja nicht nur eine Ausbildung zur Sängerin durchlaufen, sondern in München und Starnberg auch Psychologische Astrologie studiert. Gut dreißig Jahre lang war sie als Astrologin tätig, wobei sie diesen Beruf im Sinn von individueller Lebensberatung verstand. Zeitungshoroskope entsprachen überhaupt nicht ihrem Verständnis von Astrologie. „Jedes individuelle Horoskop zeigt die Anlagestruktur, die der Einzelne beim Eintritt ins Leben mitbringt", erklärte sie. „Aber es obliegt der persönlichen Freiheit, was jeder aus seinen Anlagen macht. Seriöse astrologische Beratung kann hilfreich sein, die eigenen Stärken und Schwächen besser kennenzulernen und zu verstehen." Elisabeth Aumiller hat auch ein Buch veröffentlicht (Marisa – Eine Spurensuche) und betätigte sich als Englisch-Übersetzerin. Bild: privat