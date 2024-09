Kuba. Bergheim. Salzburg

f Share Tweet IM PORTRÄT / MARIO EL FAKIH HERNÁNDEZ 03/09/24 Mario El Fakih Hernández wird mit Beginn der Spielzeit 2024/25 Chordirektor des Salzburger Landestheaters. Der gebürtige Kubaner leitete den Chor der Staatskapelle Weimar ebenso wie die Chorgemeinschaft Leopoldskron-Moos oder den Kirchenchor von Bergheim. „Ich bin aus Kuba über Salzburg in Europa angekommen, bin hier musikalisch aufgewachsen und habe von der immensen musikalischen Vielfältigkeit der Stadt profitiert“, sagt der designierte Chordirektor. Acht Jahre nach seinem Studienabschluss und zwei Festengagements in Deutschland kehre er nun zurück nach Salzburg, auf eine Stelle, nach der er sich immer gesehnt habe. „Für mich ist das ein Traum, der in Erfüllung geht.“ Mario El Fakih Hernández schloss sein Studium – Klavier, Pädagogik und Kammermusik – in Havanna mit Auszeichnung ab. Während seiner Ausbildung konzertierte er als Pianist. Er gewann Preise bei internationalen Wettbewerben in Lateinamerika und Europa, für seine Interpretationen lateinamerikanischer und spanischer Musik etwa beim 4. Iberoamerikanischen Wettbewerb in Havanna oder beim 4. Internationalen Klavierwettbewerb Maria Clara Cullel in Costa Rica. 2016 schloss El Fakih Hernández seine Studien in Klavier und Dirigieren an der Universität Mozarteum Salzburg ab, geflogt von Masterabschlüssen in Chordirigieren bei Karl Kamper und Orchesterdirigieren bei Hans Graf ab. 2018 erhielt er für seine herausragende künstlerische Leistung die Bernhard-Paumgartner-Medaille der Stiftung Mozarteum. Seit der Spielzeit 2017/2018 war El Fakih Hernández Chordirektor mit Dirigierverpflichtung am Stadttheater Bremerhaven. Zuvor war er stellvertretender Chordirektor und Solorepetitor mit Dirigierverpflichtung beim Deutschen Nationaltheater und der Staatskapelle Weimar. Während seiner Studienzeit in Salzburg war er Probendirigent des Orchesters der Musikfreunde Braunau-Simbach, Chorleiter des Knappenchors Trimmelkam in Oberösterreich, Leiter des Männergesangsvereins Lamprechtshausen, der Chorgemeinschaft Leopoldskron-Moos und des Kirchenchors von Bergheim. Als Dirigent leitete er das Sinfonieorchester der Universität Mozarteum Salzburg, als Gastdirigent die Philharmonie Bad Reichenhall. Er freue sich auf die „gemeinsame Arbeit im Theater“, so Mario El Fakih Hernández, und darauf, „wieder an der Salzach entlang Fahrrad zu fahren, jetzt ins Theater, zu meiner neuen Wirkungsstätte“. (LT / dpk-klaba) Bild: LT / Yvonne Bösel Weiter >