TODESFALL / EDITH MATHIS

12/02/25 Bei Sängerinnen wie ihr ist man schnell mit dem Begriff „Legende“ zur Hand. Edith Mathis ist 86jährig in Salzburg gestorben. Sie gehörte nicht dem nicht weniger legendären „Wiener Mozart-Ensemble“ an, aber gerade als Mozart-Sängerin wurde Edith Mathis über Jahrzehnte im sommerlichen Salzburg gefeiert.

Von Reinhard Kriechbaum

1 960 debütierte sie bei den Festspielen in Mozarts La finta semplice. Damals sang man solches noch in Deutsch. Ab 1966 war sie unter Karl Böhm über Jahre der Cherubino im Figaro. Ab 1969 folgten die Sophie im Rosenkavalier und die Marzelline in Fidelio (beides unter Böhm). Unter Karajan hat Edith Mathis dann im Figaro die Susanna gesungen und die Pamina in der Zauberflöte. 1979 waren ihre letzten Auftritte als Susanna bei den Festspielen, es folgten noch einige Konzerte, 1983 ihr letzter Liederabend.

An der Wiener Staatsoper sang die gebürtige Schweizerin zwischen 1960 und 1986 immerhin 41 Mal die Pamina, 32 Mal die Zerlina und 16 Mal die Susanna, listet man dort auf der Website auf. Edith Mathis war auf allen angesehenen Bühnen gern gesehen, an der New Yorker Met, der Bayerische Staatsoper, in Covent Garden in London, in Paris, Hamburg und beim Festival in Glyndebourne.

Eine Paraderolle war das Ännchen im Freischütz, davon gibt es eine Einspielung unter Carlos Kleiber. Sie wirkte an den Uraufführungen von Gottfried von Einems Der Zerrissene, Hans Werner Henzes Der junge Lord oder Gian Carlo Menottis Hilfe, Hilfe, die Globolinks mit.

Sie war beteiligt an der Aufnahme sämtlichen Schumann-Lieder mit Dietrich Fischer-Dieskau. Mit den mehrstimmigen Brahms-Lieder (Liebesliederwalzer, Zigeunerlieder...) unter anderem mit Brigitte Fassbaender und Peter Schreier hat man sie auch in einigen Festspielsommern in Salzburg hören können. Vieles ist auf Schallplatte verewigt.

Edith Mathis war Bayerische Kammersängerin, Professorin an der Wiener Musikuniversität (1992-2006) und hielt Kurse an der internationalen Sommerakademie des Mozarteums.

Zu Edith Mathis' 80. Geburtstag hat DGG ein Album mit sieben Cds The Art of Edith Mathis herausgebracht – www.deutschegrammophon.com

Bilder: Archiv der Salzburger Festspiele/Photo Ellinger (1); DGG (1)