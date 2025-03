Ein Begeisterer für die Musik

TODESFALL / JOSEF BOGENSBERGER 30/03/25 Es war ein klingender Name in der österreichischen Kirchenmusikszene. Josef Bogensberger war nicht nur (Wieder)Begründer der Salzburger Domkapellknaben. Der gebürtige Lungauer ist, wie erst jetzt bekannt wurde, am 20. März im Alter von 83 Jahren gestorben. Von Reinhard Kriechbaum Als 1974 die Salzburger Domkapellknaben wiedergegründet wurden, vertraute man die Leitung Josef Bogensberger an, der bereits seit 1968 Kirchenmusikreferent der Erzdiözese Salzburg war. Die „Domis", denen dann auch Mädchen angehörten, leitete Bogensberger ein Vierteljahrhundert lang, bis 2001. Auch die Jugendkantorei am Dom war eine Gründung von Josef Bogensberger. Er war also höchst verdienst um die Nachwuchsarbeit für die Salzburger Dommusik und bestärkte Generationen von Jugendlichen in ihrer Freude an der Musik. 1988 wurde er Präsident der kirchlichen Chorvereinigung „Pueri Cantores austriae". Josef Bogensberger war Absolvent des Borromäums und studierte dann Schul- und Kirchenmusik an der damaligen Hochschule Mozarteum. Von 1968 bis 1982 war er Diözesanreferent für Kirchenmusik, danach wirkte er bis 1998 als Musiklehrer am Borromäum, wo er den Schulchor und das Bläserensemble leitete. Bogensberger unterrichtete auch am Institut für Liturgiewissenschaft der Universität Salzburg. Als Leiter der Österreichischen Werkwoche für Kirchenmusik war er vielen Menschen in ganz Österreich bekannt. Diese legendäre, 1960 ins Leben gerufene Fortbildungsveranstaltung hat er 25 Jahre lang, von 1966 bis 1991, ganz wesentlich geprägt. Beispielsweise hat er nicht nur für ein vielfältiges Kursprogramm für die Teilnehmer aller Diözesen gesorgt, sondern auch Verlage von Kirchen- und Orgelmusik eingeladen, ihre Publikationen bekannt zu machen. Josef Bogensberger brachte sich in vielen kirchenmusikalischen Gremien ein und war auch Schriftleiter der Fachzeitschrift Singende Kirche. Als Musiker hat er nie viel Aufhebens um sich gemacht, sondern eher im Hintergrund gewirkt. Er, ein ausgewiesener Praktiker, komponierte Fanfaren und schrieb Liedsätze. Nicht nur seiner Bescheidenheit, auch langer Krankheit war geschuldet, dass Josef Bogensberger in den vergangenen zwei Jahrzehnten kaum mehr öffentlich in Erscheinung trat. Bild: privat