IM PORTRÄT / KARAJAN-PREIS

17/04/25 Die Mezzospranistin Nadezhda Karyazina, die in der diesjährigen Opernproduktion Chowanschtschina die Marfa singt, und Dirigent Maxim Emelyanychev, der im Chorkonzert II das Mahler Chamber Orchestra leitet, sind die Preisträger des Herbert von Karajan Preis 2025.

Der von der Familie Karajan gestiftete Award – nicht zu verwechseln mit dem Conductors Award der Sommerfestspiele – wird jährlich im Rahmen der Osterfestpiele an aufstrebende Künsterinnen und Künstler vergeben und ist in diesem Jahr mit insgesamt 50.000 Euro dotiert. Schirmherrin Arabel Karajan und Intendant Nikolaus Bachler werden den Preis morgen Freitag (18.4.) im Anschluss an das Chorkonzert überreichen.

Nadezhda Karyazinas hat die Marfa in Chowanschtschina mit dem Finnish Radio Symphony Orchestra unter Esa-Pekka Salonen auch schon beim Helsinki Festival und beim Baltic Sea Festival gesungen. Ein weites Rollenspektrum, weil sie im Sopranfach ebenso zu Hause ist wie im Mezzofach. Prinzessin Clarisse in der Liebe zu den drei Orangen sang sie an der Semperoper in Dresden, Isabella in L’italiana in Algeri und die weibliche Titelrolle in Orphée et Eurydice am Opernhaus Zürich, Hannah in The Passenger am Teatro Real Madrid, Ino in Semele an der Bayerischen Staatsoper, Smeton in Anna Bolena im Palau de les Arts Valencia und am Opernhaus Zürich sowie Federica in Luisa Miller beim Glyndebourne Festival.

Als ehemaliges Ensemblemitglied der Staatsoper Hamburg war Karyazina in Rollen wie Mistress Quickly in Falstaff, Rosina in Il barbiere di Siviglia, Olga in Eugen Onegin, Federica in Luisa Miller und den Orlofsky in der Fledermaus.

Der aus einer Musikerfamilie stammende Maxim Emelyanychev studierte in seiner Heimatstadt Nischni-Nowgorod Klavier und Dirigieren, bevor er in die Klasse des Dirigenten Gennadi Rozhdestvenski am Moskauer Tschaikowsky-Konservatorium eintrat. Im Jahr 2013 wurde er zum Chefdirigenten des historisch geprägten Orchesters Il Pomo d’Oro ernannt, mit dem er seither weltweit auf Tournee geht. Ein Jahr später gab er sein Europa-Debüt als Gastdirigent in Wolfgang Amadeus Mozarts Don Giovanni am Teatro de la Maestranza in Sevilla. Seitdem wird Maxim Emelyanychev regelmäßig von einigen der renommiertesten Theatern und Orchestern in Europa, den USA und Japan eingeladen, darunter das Orchestre de Paris, das Orchestre National du Capitole de Toulouse, das Royal Concertgebouw Orchestra, das Tokyo Symphony Orchestra, das London Philharmonic Orchestra, das Orchestra of the Age of Enlightenment, das Royal Opera House Covent Garden, die Berliner Philharmoniker, das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin und das WDR Orchester Köln.

Seit 2019 ist er Chefdirigent des Scottish Chamber Orchestra. Das Orchester wird regelmäßig zum Edinburgh International Festival und zu den BBC Proms eingeladen. Abkommender Saison ist er Erster Gastdirigent des Swedish Radio Symphony Orchestra. (Osterfestspiele)

Bilder: Osterfestspiele Salzburg / Natalia Muzhetskaya (1); Andrej Grilc (1)