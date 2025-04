TODESFÄLLE / JOHANNA MATZ, WALTRAUD HAAS

24/04/25 Was die beiden eint: Sie haben mit ihren Filmrollen die Generation, die nach dem Krieg im jungen Erwachsenenalter war, alle wirtschaftlichen Schwierigkeiten vergessen lassen und ihr den Wiederaufbau versüßt. Im Tagesabstand sind Waltraud Haas und Johanna Matz gestorben. Beide in den Neunzigern.

TODESFÄLLE / JOHANNA MATZ, WALTRAUD HAAS

24/04/25 Was die beiden eint: Sie haben mit ihren Filmrollen die Generation, die nach dem Krieg im jungen Erwachsenenalter war, alle wirtschaftlichen Schwierigkeiten vergessen lassen und ihr den Wiederaufbau versüßt. Im Tagesabstand sind Waltraud Haas und Johanna Matz gestorben. Beide in den Neunzigern.

Von Reinhard Kriechbaum

Was auch eine Gemeinsamkeit ist: Sie sind schließlich ausgebrochen aus den kitschverdächtigen Rollenklischees und haben auch als Bühnenschauspielerinnen bestehen können. Bei Johanna Matz wird man sogar im elektronischen Festspielarchiv fündig. Sie hat 1964, damals bereits vierzehn Jahre lang Mitglied des Burgtheaters, eine kleine Rolle in Shakespeares Die lustigen Weiber von Windsor gespielt, in der Felsenreitschule. Und 1971 war sie die Anna in Hofmannsthals Der Unbestechliche.

Johanna Matz ist 1950, direkt vom Max-Reinhardt-Seminar weg, ans Burgtheater engagiert worden. Bis 1993 blieb sie Ensemblemitglied. Bereits als Vierjährige erhielt Johanna Matz Ballettunterricht bei Toni Birkmeyer. 1940 bis 1948 besuchte sie als Schülerin von Grete Wiesenthal die Akademie für Musik und darstellende Kunst in Wien, von 1948 bis 1950 das Max-Reinhardt-Seminar, wo Helene Thimig-Reinhardt und Alfred Neugebauer zu ihren Lehrenden zählten. Bei der Abschlussaufführung des Reinhardt-Seminars im Jahr 1950 wurde sie von dem berühmten Regisseur Berthold Viertel entdeckt, der sie für das Stück Frankie und die Hochzeit ans Burgtheater engagierte. Mehr als dreihundertneunzig Mal stand sie schließlich auf der Bühne des Burgtheaters.

Auch bereits 1950 begann ihre Filmkarriere. Sie war so recht populär als süßes Mädel, für unsere Altvorderen war sie einfach „Hannerl“ Matz. Mit dem Dreimäderlhaus neben Oskar Werner, Franz Antels Der Kongress tanzt und Im weißen Rößl an der Seite von Johannes Heesters eroberte sie ein breites Publikum. 1953 spielte Sie zum ersten Mal auch in Hollywood in Die Jungfrau auf dem Dach.

Anfang der 1960er Jahre zog sie sich jedoch zunehmend aus dem Filmgeschäft zurück, distanzierte sich von diesem Image und spielte hauptsächlich Theater in klassischen Stücken der Weltliteratur. Schon 1967 wurde sie zur Kammerschauspielerin ernannt, der bis dahin jüngsten. Ab den 1980er Jahren machte sich Johanna Matz auf der Bühne eher rar, wirkte dafür erfolgreich in Fernsehproduktionen mit. In ihren letzten aktiven Jahren war Johanna Matz vor allem mit Lesungen österreichischer Literatur gemeinsam mit Bruno Thost zu sehen.

Johanna Matz ist am Ostermontag 92jährig im Kreis ihrer Familie verstorben. Zwei Tage später verstarb 97jährig Waltraud Haas, das „Mariandl“, das sich so wunderbar auf „Landl, Landl, Landl“ reimte. Sie begann ihre Karriere schon etwas früher: Der Film Der Hofrat Geiger, in dem sie eben dieses Mariandl spielte, entstand 1947. Paul Hörbiger und Hans Moser waren ihrte Filmpartner, auch in Hallo Dienstmann (1952). Da war Franz Antel der Regisseur, der sie als Schauspielerin auch in so manche Klamotte engagierte. Es waren ja nicht nur cineastische Höhepunkte – das Publikum der Wiederaufbaugeneration gierte nach Unterhaltung und Ablenkung. In so manchem Film kreuzten einander die Wege von Johanna Matz und Waltraud Haas, etwa an der Seite von Peter Alexander Im weißen Rössl und in Saison in Salzburg.

Die Mutter von Waltraud Haas betrieb übrigens im Schloss Schönbrunn ein Restaurant, so die Tochter auch im Schlosskomplex auf. Auf Wunsch ihrer Mutter besuchte sie zunächst eine Haushaltsschule, bevor sie das Konservatorium für darstellende Kunst in Wien absolvierte und zusätzlich bei Burgschauspielerin Julia Janssen privaten Schauspielunterricht nahm. Ihr Debüt gab sie am Landestheater Linz. Im Sommer 1946 spielte sie dort die Hermia in Shakespeares Ein Sommernachtstraum. Ab 1948 spielte sie am Renaissancetheater und anderen Wiener Bühnen.

Das Mariandl ist Waltraud Haas auch nicht ganz los geworden, auch nachdem sie sich in den 1970er Jahren aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hatte und fortan eher als Bühnenschauspielerin betätigte. Schon im Remake Mariandl (1961) und der Fortsetzung Mariandls Heimkehr (1962) verkörperte sie die Mutter, ebenso bei den Wachaufestspielen 2005, bei denen ihr Mann Erwin Strahl den Hofrat spielte und Regie führte. Waltraud Haas' letzter Fernsehfilm war 2020 Das Glück ist ein Vogerl.

Bilder Central Cinema Company Film (1); Wikimedia / Ailura (1)