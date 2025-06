Constanze Wimmer wird die neue Rektorin

f Share Tweet UNIVERSITÄT MOZARTEUM / LEITUNG 03/06/25 Constanze Wimmer, derzeit Vizerektorin an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, wird ab 1. April 2026 Rektorin der Universität Mozarteum. Sie folgt damit Elisabeth Gutjahr, die seit 2018 im Amt ist. Constanze Wimmer ist Professorin für Musik- und Kunstvermittlung an der KUG Graz und dort seit 2020 Vizerektorin für Lehre, Internationales, Nachhaltigkeit, Gender und Diversität. Sie studierte Musikwissenschaft, Publizistik und Kulturmanagement und promovierte in Musikpädagogik an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. 2014 habilitierte sie sich für Musikpädagogik/Musikvermittlung. Die Reihe Listening Lab – Materialien zur Musikvermittlung, die sie gemeinsam mit dem Komponisten Helmut Schmidinger seit 2014 bei der Universal Edition herausgibt, wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem britischen Music Teacher Award for Excellence. Constanze Wimmer arbeitete viele Jahre im Konzertwesen und in der Kulturellen Bildung in den Bereichen Musikvermittlung, Audience Development und Audience Engagement. Bis heute ist sie als Projektentwicklerin bei zahlreichen internationalen Orchestern, Konzerthäusern und Festivals aktiv. Von 2023 bis 2024 war sie am Forschungsprojekt Networked Innovation in Classical Music: Collaborative Ecologies in Creative Cities (AHRC Network) beteiligt. Darüber hinaus verfügt sie über umfangreiche Erfahrungen als Mitglied in Jurys, Beiräten und Vorständen und kann zahlreiche Publikationen sowohl als Herausgeberin als auch als Verfasserin vorweisen. Der Universitätsrat der Universität Mozarteum, der am Montag (2.6.) über den Dreiervorschlag des Senats abgestimmt hat, setzt sich aus Rosa Reitsamer, Thomas Rietschel, Silvia Grünberger, Sarah Wedl-Wilson und Matthias Naske zusammen. Constanze Wimmer wurde für die Funktionsperiode von 1. April 2026 bis 31. März 2030 gewählt. Das Hearing der vier Kandidatinnen und Kandidaten hat am 28. und 29. April stattgefunden. Constanze Wimmer habe „ausgezeichnete Kenntnisse des österreichischen und europäischen Universitätssystems und kann eine umfassende Expertise im Bereich der wirtschaftlichen und organisatorischen Leitung einer multidisziplinären Kunstuniversität nachweisen“, so Universitätsratsvorsitzende Rosa Reitsamer. Beim Hearing habe sie „mit ihrem einschlägigen Fachwissen und ihren Leitungserfahrungen“ überzeugt. „Es war ein gutes und strukturiertes Verfahren und die Zusammenarbeit mit den Gremien – von Findungskommission über Senat bis hin zum Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen – war äußerst konstruktiv“, so Reitsamer. „Der Universitätsrat bedankt sich bei der amtierenden Rektorin Prof. Elisabeth Gutjahr für ihre herausragende und äußerst erfolgreiche Arbeit. Sie hat zahlreiche Initiativen wie das UMAK, das Institut für Open Arts oder die Nachhaltigkeitsstrategie ins Leben gerufen und realisiert, die die Zukunft der Universität Mozarteum nachhaltig positiv prägen werden.“ Die künftige Rektorin in einer ersten Stellungnahme: „Die Universität Mozarteum hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Öffnung vollzogen. Neben einem breiten Portfolio an Studienrichtungen hat sie mutige und innovative Räume des Experiments geöffnet: Das weist sie als eine internationale und in vielen Aspekten führende künstlerische Universität im Herzen Europas aus. Mein Fokus wird darauf liegen, dass Studierende die besten Bedingungen vorfinden, um sich davon inspirieren zu lassen und ihren individuellen Weg in den Kunst- und Kulturbetrieb finden.“ (Uni Mozarteum/dpk-krie) Bilder: Universität Mozarteum / Roland Renner (1); dpk-krie (1) Weiter >