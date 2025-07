Der Stab wird übergeben

ROCKHOUSE / GENERATIONSWECHSEL / JONI ZOTT 02/07/25 Ein erfolgreiches Haus geht behutsam vor! Seit 2023 planen Vorstand und Geschäftsführung des Rockhouse Salzburg den Generationenwechsel. Der legendäre Wolfang Descho zieht sich langsam zurück. Aus Ausschreibungen und Hearings für den Posten des Programmleiters ging Joni Zott einstimmig als neuer Programmchef hervor. „Der Übergang war fließend und verlief extrem erfreulich und unaufgeregt." Von Heidemarie Klabacher Der langsam in seine neue Rolle eingeführte Chef ist mit dem Rockhouse seit seiner früheseten Jugend eng verbunden: „Ich kann wohl behaupten, dass ich die überwiegende Zeit meiner Jugend im Rockhouse verbracht habe. Ob als Gast bei Konzerten und Konzertreihen, im Gastgarten oder mit meiner damaligen Band Zufallstreffer im Proberaum 5 und unseren ersten Konzerten bei Local Heroes, den ersten eigens veranstalteten Konzerten sowohl in der Bar als auch im Saal, als Gast bei der Xtra Ordinary Präsentation und Heimo Erbse Preis." Das sagte Joni Zott heute Mittwoch (2.7.) beim Pressegespräch im Rockhouse. Auch nach meiner Jugend habe er den engen Kontakt zum Rockhouse nie verloren: „Beispielsweise habe ich als Projektleiter in Zusammenarbeit mit dem Rockhouse die Circus Concerts und HipHop Circus auf die Beine gestellt, sowie den Acoustic Summer initiiert und aufgebaut." Neben dem Studium Musik & Medien in München hat Joni Zott im „Backstage München" gearbeitet und war mit der Planung und Ausrichtung, Personaleinteilung. Abrechnung und Abrechung von Gastveranstaltungen betraut. „Nach meinem Umzug nach Wien habe ich 2012 begonnen, für die Arcadia Agency als Booker zu arbeiten." Neben dieser Tätigkeit habe er von 2015 bis 2017 auch die Programmleitung für die Venue B72 übernommen. Ab 2021 war Zott „Head of Booking bei der Arcadia Live GmbH". Nach zehn Jahren in Wien 2024 kehrte er nach Salzburg zurück „und stellte mich der neuen Herausforderungen im Rockhouse". Seine bisherigen Erfahrungen als Projektleiter, Club-, Tournee- und Festivalveranstalter und Promoter „waren Grundlage mich in der Salzburger Kulturszene einzubringen". Persönlich liege ihm „die stetige Entwicklung neuer Konzepte sowie die Förderung vor allem junger – lokaler – Bands und Künstlerinnen und Künstler" besonders am Herzen: „Denn auch ich habe die Förderungen und Unterstützung vom Rockhouse als Musiker erleben dürfen, wofür ich heute noch sehr dankbar bin." Schon 2024 bekundete Joni Zott neben der Aufgabe als Programmleiter auch Interesse an der Position des Geschäftsführers. „Sowohl inhaltlich als auch auf persönlicher Ebene bestätigte sich im laufenden Betrieb, dass er der ideale Nachfolger von Wolfgang Descho sein kann und wird." Dieser Wechsel wird im Sommer 2026 über die Bühne gehen. Heute Mittwoch (2.7.) wurde Joni Zott als Programmleiter präsentiert. Bild: Rockhouse / Sebastian König Zum mica-Interview mit Zott und Descho zum Jubiläum 30 Jahre Rockhouse 2023

