IM PORTRÄT / SIMON TASEK 07/07/25 Sein erster Film heißt Die Piratenbraut und dauert 59 Sekunden. Die Captains Jack Sparrow und Hook sehen blass aus dagegen – soviel Witz hat die mit Lego ausgestattete Miniatur des Zwölfjährigen. Heute ist Simon Tasek als Regisseur und Drehbuchautor bei Kino- und TV-Produktionen tätig und als Regisseur eigener Filme erfolgreich. Von Heidemarie Klabacher Der 1988 in Schwarzach im Pongau geborene Filmemacher und Werbefilmer Simon Tasek erhält das mit 12.000 dotierte Euro Jahresstipendium Film 2025 des Landes Salzburg. Seine Herkunft spiele in seinen Arbeiten immer wieder eine Rolle: „Der Träger des Jahresstipendiums Film und gebürtige Pongauer, Simon Tasek, hat sich filmisch bereits mit Geschichten aus der Region, Kulinarik, dem bäuerlichen Leben sowie Geschichte und Tradition beschäftig", heißt es in der Würdigung des Landes Salzburg. „Er ist ein Künstler mit einem großen Herz für Salzburg", bestätigt der ressort-zuständige Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll in seiner Gratulation. Das Stipendium schaffe künstlerischen Freiraum, „der für die Weiterentwicklung solcher Projekte" genutzt werden könne. Looking for Lilly ist der Titel des geplanten Films. Ob tatsächlich eine Dame gesucht wird? Es werden wohl nicht wieder zwei wackere Seeräuber sein, die eine Piratenbraut suchen und im blutigen Kampf befreien. „No amal", sagt jedenfalls die Kinderstimme, bevor die Szene ein zweites Mal gespielt wird. Für ihne stelle „jeder Film eine große Herausforderung dar", erzählt der Preisträger. „Als Filmemacher weiß man nie, wie weit man mit einem Projekt kommt." Viel Vorarbeit in Eigenleistung sei oftmals notwendig, um „einer Idee zum Startschuss" zu verhelfen. „Man muss als Künstler an die Sache glauben. Deswegen ist es sehr schön, dass es Menschen gibt, die ebenfalls daran glauben und bereit sind, finanziell zu unterstützen", so Simon Tasek zum Stipendium. „Film, Musik, Literatur, die Welt der Unterhaltung, der Kultur, des Entertainments – all das fasziniert und treibt mich an." Diesen Satz stellt Simon Tasek dem Lebenslauf auf seiner Website voran. „Storytelling, Stoffentwicklung, Drehbuch schreiben. Regie für Kino, TV und Werbung" gehören ins Portfolio. Simon Tasek wurde 1988 Schwarzach geboren und machte bereits mit zwölf Jahren erste Kurzfilme. Die Piratenbraut kann man auf seiner Website anschauen. Tasek machte 2008 Matura an der HBLA Ursprung mit dem Schwerpunkt Umwelttechnik. Nach dem Präsenzdienst 2009 folgten ab 2010 im Jahresabstand die Kurzfilme Expect, Links. Rechts, Früher war alles besser sowie Puppets. 2013 entstand mit Russkaja das erste Musikvideo. Aufträge an den aufstrebenden Werbefilmer folgten 2014 bis 2016 etwa von Saturn, Bona, den Casinos Austria oder Spar. Musikvideos dieser Jahre sind The GrizZlies oder Juleah. Seit 2017 arbeitet der Künstler mit und für Hoagascht/ServusTV. Auch mit Fotoausstellungen hat sich Simon Tasek breits in diesen frühen Jahren präsentiert, 2014 etwa mit der Schau Zeitlebens in der Raiffeisenbank oder 2017 mit Verwirrung der Zeit in Wagrain. Weitere Aufträge für Werbefilme kamen von so verschiedenen Firmen wie etwa 2019 bis 2021 von Ochsner Wärmepumpen und Wolfnudeln, Kardinal Schwarzenberg Klinikum undWagrain-Kleinarl-Tourismus oder Schwingshandl automation technology. Auch mit den Spielfilmen ging es weiter: Ebenfalls 2021 entstand für's Kino The Game. Spiel zwischen Leben und Tod oder für's Fernsehen A Leben voller Gschichten. 2022 entstanden der Kino-Kurzfilm Luxus und für Puls4 die TV-Produktion Heldinnen des Spitals. Nun hält Simon Tasek das Jahresstipendium Film 2025 des Landes Salzburg für sein aktuelles Projekt, den Film Looking for Lilly. www.simontasek.at