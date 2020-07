SOMMERKINO

03/07/20 Die Sesselreihen werden gewiss nicht so dicht aufgestellt sein wie auf dem Bild, trotzdem gute Nachrichten für Filmliebhaber: Das Sommerkino auf Salzburgs Burgen kann diesen Sommer wie geplant stattfinden. Und nicht nur dort.

Die Festung Hohensalzburg wird zwei Mal zum höchstgelegenen Kinosaal der Stadt. Am 6. Juli ist dort die Komödie Die Goldfische vom deutsch-iranischen Regisseur Alireza Golafshan. Der Film erzählt die Geschichte des Bankers Oliver, der nach einem Autounfall und einer Querschnittslähmung versucht, mit Hilfe der neuen Mitbewohner an sein Schwarzgeld zu kommen. Der Film widerlegt auf clevere Weise so manches Klischee über Menschen mit Behinderung und Um falsche Vorurteile geht es auch am 24. Juli, wenn die österreichische Komödie Womit haben wir das verdient? zu sehen ist. Sie handelt von der jugendlichen Nina, die eines Tages beschließt, Muslima zu werden. Sehr zum Leidwesen ihrer Mutter, die anfangs so gar kein Verständnis für die religiöse Wandlung der Tochter zeigt. Der höchst vergnügliche Film mit Simon Schwarz und Caroline Peters in den Hauptrollen erzählt von der Suche nach Erklärungen, Zugehörigkeit, Identität und Zusammenhalt.

Im Burghof von Hohenwerfen ist am 10. Juli die Komödie Enkel für Anfänger angesetzt, am 7. August ist der König der Löwen dran, in der Live-Action-Fassung von 2019. Burgkino außerhalb der Burg ist in Mauterndorf angesagt, denn dort projiziert man wegen Bauarbeiten in der eigentlichen Location auf dem Marktplatz. Die beiden Kinoabende dort werden als Zusammenarbeit von Tourismusverband, der Gemeinde Mauterndorf und der Burg Mauterndorf veranstaltet. Zu sehen ist hier am 13. Juli Das Perfekte Geheimnis, eine bitterböse Beziehungskomödie. am 4. August steht die Musicalverfilmung von Ich war noch niemals in New York auf dem Programm.

Die Projektionen in den Salzburger Burgen und Schlössern sind Teil des Mobilen Kinos, das vom Salzburger Filmkulturzentrum Das Kino mit Inhalten gefüllt wird. „Von Straßwalchen bis Mauterndorf, von Hallwang bis Radstadt sind wir wieder unterwegs durch das gesamte Bundesland Salzburg“, so Kino-Leiterin Renate Wurm.

Zu den altbekannten Spielorten wie Obertrum mit dem Trumer Sommerkino, den Salzburger Burgen & Schlössern, der Plusregion Flimmerkiste und dem OVAL-Open-Air-Kino auf der Piazza im Europark gesellen sich in diesem Jahr das Gössl Sommerkino vor dem Gwandhaus, das Sommerkino Radstadt und das Sommerkino Jugendbüro am Salzachsee als neue Spielstätten dazu.

Bilder: Salzburger Burgen und Schlösser