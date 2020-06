Auf Frequenz 106,9

SALZBURG AIRPORT / AUTOKONZERTE 30/06/20 Das ist das Band, auf das man das Autoradio stellen muss, um beim Autokino auf dem Salzburger Flughafen den Ton zu empfangen. Und diese Frequenz gilt nicht nur für den Film. Auch wenn ab morgen Mittwoch (1. Juli) Musiker live auf dem Podium musizieren, muss der Ton natürlich technisch übertragen werden. Die Live-Akustik reicht in diesem speziellen Umfeld natürlich nicht aus, auch wenn die Philharmonie Salzburg da sitzt und unter der leitung von Elisabeth Fuchs „Best of Hollywood" hören lässt. Mit Filmmusik macht dieses Orchester ja seit langer Zeit Furore und es ist nur nahe liegend, dass man mit diesem Repertoiresegment jetzt auch die Reihe der Flughafen-Autokonzerte eröffnet. Von Blank Manuskript bis zu den Hollerstauden, von Shamanas bis zum Quadro Nuevo. Die Podiumsfläche für diese Autokonzerte im Juli ist übrigens gleich groß wie jene der Leinwand, nämlich 130 Quadratmeter. Was auf der Waagrechten passiert, wird per Video auf die Senkrechte übertragen. Der Ton kommt über das Autoradio ins Auto, über die neue Radiofrequenz 106,9. Dass man auch verkehrt einparken kann, den Kofferraumdeckel aufmachen und sich also im Fond hinhocken kann, ist für laue Sommerabende durchaus eine Option. Mit dem Abstand nehmen es sowieso viele Leute neuerdings nicht mehr so genau. „Wir bekommen sehr positive Rückmeldungen von unseren Besuchern, die die außergewöhnlich tolle Stimmung am Salzburger Flughafen sehr genießen", so die Initiatorin des Autokinos bzw. der Autokonzerte, Elisabeth Fuchs. „Während der kulturfreien Coronazeit habe ich mich gefragt, wie Veranstaltungen auf einer Bühne mit sicherer Distanz zu anderen stattfinden können - daher die Idee: Autokonzert." Kino wie Konzerte auf dem Flughafengelände sollen übrigens eine einmalige Sache bleiben. „Wir beenden dieses einmalige Projekt mit 31. Juli", kündigt die Dirigentin an. Weil Tobias Moretti ja ab 1. August auf dem Domplatz als Jedermann auf der Bühne steht, sind ihm gewidmete Filmtage zum Autokino-Abschluss (an den letzten drei Juli-Abenden) ein stimmiger Abschluss. Das Programm „Jedermann reloaded" mit Philipp Hochmair ist gewiss ein besonderer Lockvogel im Konzertangebot. Ein Mal gibt es sogar Auto-Kabarett, mit Ingo Vogl. Die Veranstaltungen finden ohne Pause und bei jedem Wetter (mit Ausnahme orkanartiger Sturm o.ä.) statt. Für die Platzierung der PKWs gilt wie fürs Autokino das First-Come-First-Serve-Prinzip. Also: Je niedriger die Autos, desto mittiger stehen sie, bzw. je höher desto seitlicher und weiter hinten. (Philharmonie Salzburg/dpk-krie) Autokonzerte auf dem Salzburg Airport:

1. & 2. Juli: BEST OF HOLLYWOOD mit der Philharmonie Salzburg und Elisabeth Fuchs

3. Juli: THORSTEINN EINARSSON & NATHAN TRENT

7. Juli: KABARETT INGO VOGL

10. Juli: PLEASE MADEME

11. Juli: JEDERMANN RELOADED mit PHILIPP HOCHMAIR und seiner Band DIE ELEKTROHAND SALZBURG

15. Juli: BLANK MANUSKRIPT

16. Juli: DIE HOLLERSTAUDEN

19. Juli: NASHVILLE – THE AUSTRO AMERICANS

24. Juli: SHAMAMAS

25. Juli: QUADRO NUEVO – Tango & Canzone Della Strada

Das Autokino (täglich außer an den Konzerttagen) endet mit Tobias Moretti gewidmeten Filmtagen am 29., 30. und 31. Juli – www.autokinosalzburg.at Bilder: Andreas Kolarik (2); Gerald Lehner (1)