f Share Tweet GÖSSL-SOMMER OPEN AIR 16/07/20 Während große Kinos wie Cineplexx noch dicht halten, ist man im Filmkulturzentrum Das Kino schon heftig am Ein- und Auspacken des mobilen Projektors und der Open-Air-Leinwand. Neu ist heuer, dass man vier Mal im Gwandhaus Station macht. Die Vorführerinnen und Vorführer von Das Kino sind gern gesehene Gäste im sommerlichen Salzburg. „Wir gehen wir mit unserem mobilen Kinoprojektor nun schon das dritte Jahr in Folge auf Tour“, sagt Kino-Leiterin renate Wurm. „Von Straßwalchen bis Mauterndorf, von Hallwang bis Radstadt sind wir wieder unterwegs durch das ganze Bundesland.“ Zu den Spielorten wie dem Trumer Sommerkino (Bild), den Salzburger Burgen & Schlössern, der Plusregion Flimmerkiste und dem OVAL- Open-Air-Kino auf der Piazza im Europark kommt heuer das Gössl-Sommerkino im Gwandhaus in der Stadt Salzburg hinzu. „An vier Abenden wird in der traditionsreichen Location ein besonders vielseitiges Arthouse-Kino gezeigt.“ Es beginnt am 19. Juli mit Call Me By Your Name. Der 17-jährige Elio Perlman verbringt den Sommer mit seinen Eltern in einer Villa Norditalien. Dort gibt es nicht viel zu tun und der Jugendliche langweilt sich zu Tode. Das ändert sich, als der amerikanische Assistent seines Vaters in das Ferienhaus einzieht. Der attraktive Oliver stellt die Welt des pubertierenden Elio auf den Kopf. Obwohl er sich bisher für sehr gebildet gehalten hat, muss sich der Teenager eingestehen, dass es in Sachen Liebe noch viel zu lernen gibt. Luca Guadagninos filmische Adaption des gleichnamigen Kultromans von André Aciman wird seit seiner umjubelten Uraufführung beim Sundance Film Festival 2017 als Meisterwerk des Queer-Kinos gefeiert. (Das Kino/dpk) Aufführungstermine vor dem Gwandhaus: 19. und 26. Juli, 2. und 16. August, beginn bei Einbruch der Dunkelheit

Das Programm des Sommer Open-Air 2020 an den verschiedenen Spielstätten – www.daskino.at/mobiles-kino/sommer-open-air-2020 Bild: Das Kino/ Bernhard Seidl