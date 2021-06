Von den Wäldern und von einem Fuchs

f Share Tweet DAS KINO / FILMPREMIEREN 25/06/21 Beim Wort Wolf schrecken viele Salzburger erschreckt auf, wogegen um den Fuchs wenig Wind gemacht wird. Fuchs im Bau hat heute Freitag (25.6.) Salzburg-Premiere im Filmkulturzentrum Das Kino. Es ist kein Tierfilm. Von Reinhard Kriechbaum „Fuchs“ ist der Name eines jungen Lehrers, der „Bau“ ist eine Jugendhaftanstalt. Der Spielfilm von Arman T. Riahi hat unlängst die Diagonale, das Festival des österreichischen Films eröffnet. Beim Max Ophüls-Filmfestival in Saarbrücken gab'sgleich mehrere Auszeichnungen dafür. Fuchs im Bau erhielt dort den Preis für die beste Regie, das beste Drehbuch und auch den Preis der Jugendjury. Heute Freitag (25.6.) also Salzburg-Premiere. Zu Gast sind der Regisseur und eine der Hauptdarstellerinnen, Luna Jordan. Vielleicht noch interessanter: Es ist auch der ehemalige Gefängnislehrer Wolfang Riebniger in Salzburg. Auf seinen authentischen Erfahrungen und Erlebnissen beruht dessen Erlebnissen Fuchs im Bau. Übrigens müssen wir zugeben: Dass der Salzburger Filmemacher Adrian Goiginger (Die beste aller Welten) in diesem Film eine Nebenrolle übernommen hat, ist uns gar nicht aufgefallen, als wir in Graz die Diagonale-Projektion miterlebten. Goiginger ist heute Moderator der Kino-Abends. Eineweitere Salzburg-Premiere (Dienstag, 29.6.) ist der Dokumentarfilm Wood – Der geraubte Wald von Monica Lăzurean-Gorgan, Michaela Kirst und Ebba Sinzinger. Die Nachfrage nach Holz steigt weltweit, der Waldbestand schrumpft allerdings kontinuierlich. Und nicht jeder Baum fällt legal. Von Peru, über Rumänien bis Russland werden mit illegaler Abholzung jährlich Milliardengeschäfte gemacht. Alexander von Bismarck, ehemaliger US-Marinesoldat und die Umweltorganisation Environmental Investigation Agency (EIA) sind der Holzmafia schon seit Jahren auf der Spur. Zur Aufdeckung derunrechtmäßigen Abholzungen und zur Änderung des Bewusstsein von Politik und Zivilgesellschaft sind ihnen alle (kreativen) Mittel recht. „Ein packender Umweltkrimi, der den Kettensägen hinterherjagt“, hieß es bei der Diagonale. Fuchs im Bau ist bis 30. Juni zu sehen, Wood. Der geraubte Wald am 29. Juni – www.daskino.at Bild: Golden Girls Film Zur DrehPunktKultur-Besprechung Viele Füchse im Bau Weiter >