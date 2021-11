Wieder um einen Euro ins Kino

DAS KINO / SENIORINNENKINO 02/11/21 Das mit dem einen Euro hat freilich einen Pferdefuß – man muss mindestens sechzig Jahre alt sein. Nach Corona-bedingter Pause geht das Senior:innenkino in die dritte Saison. Zum Auftakt gibt's Eine Frau mit berauschenden Talenten. Jeweils einmal im Monat, immer an einem Mittwoch um 14 Uhr, zeigt Das Kino ausgewählte Filme in deutscher Fassung. Übrigens keineswegs Oldies, die meisten der Filme sind erst in den letzten Jahren gedreht worden, der Eröffnungsfilm (morgen Mittwoch, 3.11.) zum Beispiel kam im Vorjahr in die Kinos. Hauptdarstellerin Isabelle Huppert – sie ist als „Madame Hasch" jene Frau mit berauschenden Talenten – passt mit ihrem Geburtsjahrgang 1953 aber schon gut zur Zielgruppe. Kulturressortchef Bernhard Auinger hat die Initiative im Herbst 2018 in Zusammenarbeit mit dem Filmkulturzentrum Das Kino ins Leben gerufen. „Das Angebot hat von der ersten Vorstellung an eine tolle Resonanz bekommen. Der Andrang war oft so groß, dass noch eine Zusatzvorstellung angeboten wurde", kann er berichten. Das Programm in der aktuellen Serie fürs Senior:innenkino hat eine Frankreich-Schlagseite. Der Eröffnungsfilm (Regie: Jean-Paul Salomé) fußt auf dem Roman Die Alte von Hannelore Cayre. Isabelle Huppert, sonst eher bekannt für ernste Rollen, stellt als Arabisch-Übersetzerin Patience, die für ein mickriges Gehalt im Auftrag des Drogendezernats arbeitet, in dieser schwarzhumorigen, rasanten Gangsterkomödie ihr komisches Schauspieltalent fulminant unter Beweis. Ernst geht es am 15. Dezember weiter. Der Klavierspieler vom Gare du Nord (Frankreich 2018, Regie Ludovic Bernard) ist die bewegende Geschichte über den jungen Pianisten Mathieu aus der Pariser Banlieue. Der künstlerische Leiter des Konservatoriums entdeckt das herausragende Talent, das aber gar nicht entdeckt werden will. Der Jänner-Beitrag Risiken und Nebenwirkungen ist ein österreichischer Film von Michael Kreihsl (1921): Kathrin braucht eine neue Niere. Ihr Mann könnte ihr die Seine spenden, aber er zögert – im Gegensatz zu einem gemeinsamen Freund, der sicvh gleich zur Verfügung stellte. Das geht freilich dessen Frau an die Nieren. Eine Komödie mit ernstem Hintergrund. Die weiteren Filme kommen wieder aus Frankreich: Parfum des Lebens, Die perfekte Ehefrau und Der Rosengarten der Madame Vernet. (InfoZ) Senior:innenkino im Das Kino, eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 873 100-15 – www.daskino.at Bilder: mm filmpresse (1); Filmwelt Verleihagentur GmbH (1)