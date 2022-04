Auf den Berg und auf zum Bankraub

f Share Tweet DAS KINO / LATEINAMERIKA FILMFESTIVAL 11/04/22 „Mit unglaublichen 4.700 Besucherinnen und Besuchern war das festival ein fulminanter Erfolg in pandemischen Zeiten“, freut sich Renate Wurm, Leiterin des Salzburger Filmkulturzentrums Das Kino. Das zweiwöchige Lateinamerika Filmfestival geht heute Montag (11.4.) zu Ende. DAS KINO / LATEINAMERIKA FILMFESTIVAL 11/04/22 „Mit unglaublichen 4.700 Besucherinnen und Besuchern war das festival ein fulminanter Erfolg in pandemischen Zeiten“, freut sich Renate Wurm, Leiterin des Salzburger Filmkulturzentrums Das Kino. Das zweiwöchige Lateinamerika Filmfestival geht heute Montag (11.4.) zu Ende. Wie immer war das Publikum eingeladen, Siegerfilme durch Voting zu küren. In der kategorie Spielfilm ist die Wahl auf die argentinische Krimi-Komödie Criminales come nosotros / Glorreiche Verlierer (Regie Sebastián Borensztein) gefallen. Der ehemalige Fußballstar Fermín Perlassi hat schon lange kein Spielfeld mehr betreten, stattdessen betreibt er eine Tankstelle in einem verschlafenen Nest. Als die landesweite Finanzkrise ausbricht, droht nicht nur ihm und seiner Familie, sondern allen Dorfbewohnern der Ruin. Fermín gründet kurzerhand eine Genossenschaft, um die alten Getreidesilos wieder in Betrieb zu nehmen. Der skrupellose Banker, dem er das Geld anvertraut, zieht ihn jedoch über den Tisch. Fest entschlossen, sich nicht unterkriegen zu lassen, plant die Dorfgemeinschaft einen Raubüberfall, um sich das gestohlene Geld wieder zurückzuholen. In der Sparte Dokumentarfilm hat der Film Cholitas Jaime Murciego von das Publikum besonders angesprochen. Fünf bolivianische Frauen wollen hoch hinaus: Die Köchin Dora, die Haushälterin Cecilia, die Lehrerin Liita und die beiden Hausfrauen Lidia und Elena gehören der Volksgruppe der Aymara an. Sie haben ihre Heimat noch nie verlassen und leben oft noch traditionelle Rollenbilder. Doch vor allem verbindet die Frauen die Liebe zu den Bergen und der gemeinsame Traum, den höchsten Berg Südamerikas, den Aconcagua in Argentinien, zu besteigen. Mit wenig bergsteigerischer Erfahrung, in ihrer bunten Tracht und ausreichend Kokablättern im Gepäck brechen sie zu einer Expedition auf, die ihr Leben verändert: Die abenteuerliche Gipfelbesteigung ist auch eine Reise der Selbstermächtigung. Jaime Murciego begleitete die „kletternden Cholitas“ auf ihrer bisher größten Expedition mit seiner Kamera. Mit viel Respekt und Empathie für seine Protagonistinnen gibt Cholitas Einblick in die Lebenswelt indigener Frauen und ihrer Verbundenheit mit der Natur. (Das Kino/dpk) „Cholitas“ wird heute Montag (11.4.) um 18 Uhr noch einmal gezeigt, „Criminales como nosotros“ um 20 Uhr – www.daskino.at Bilder: Das Kino Weiter >