Der erste Local Hero Award

f Share Tweet DAS KINO / BERGFILMFESTIVAL 16/07/24 Das Salzburger Bergfilmfestival findet heuer zum 30. Mal statt, zwischen 13. und 24. November. Zu diesem Anlass wird heuer ein Filmpreis vergeben, der Local Heroes Award für den besten Film aus Salzburg. Als 1994 das erste Salzburger Bergfilmfestival über die Bühne ging, dachte keiner in der kleinen Festival-Seilschaft daran, dass das die Veranstaltung zu einem Fixpunkt im Salzburger Alpin-Kalender werden könnte. Der große und stabile Publikumszuspruch sowie die große Unterstützung aus der Bergszene selbst machten es möglich: Das Festival Abenteuer Berg – Abenteuer Film ist neben dem Lateinamerika-Festival der Publikumsmagnet im Salzburger Filmkulturzentrum Das Kino schlechthin. Zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals wird ein Filmpreis vergeben. Der Local Heroes Award für junge Filmschaffende (bis dreißig) ist mit einem Produktionsbudget von 3.000 Euro dotiert. Einreichungen sind noch bis 31. August möglich. Als Preis gibt es auch eine Skulptur, die der junge Tennengauer Künstler Jakob Dobaiz gestaltet. Sie wird während des Festivals im Rahmen einer Fotoausstellung von Gerald Lehner präsentiert wird. „So wie sich der Outdoor-Sport in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt hat, haben sich auch Auftritt und Inhalte des Festivals geändert“, sagt der Festivalleiter, der Filmemacher Martin Hasenöhrl. „Eines ist freilich geblieben: Die Liebe zum Film, die Begeisterung für die Bergwelt und ihre Menschen.“ Zur Eröffnung habe sich viel Prominenz angesagt, heißt es. Allen voran die Alpinistin Gerlinde Kaltenbrunner. Einige Film-Highlights: Via Sedna von Ramona Waldner über eine ausschließlich weibliche Segel-und-Kletterexpedition nach Grönland und A woman’s place is on the top von Gerti Reinisch-Indrich, ein Film zum 30-Jahre-Jubiläum der ersten österreichischen Frauenexpedition 1994 zur Shisha Pangma. Es gibt natürlich auch wieder ein Vortragsprogramm. Da wird beispielsweise Ralf Dujmovits einen kritischen Blick auf den Everest-Tourismus werfen, der Schweizer Roger Schäli wird von seiner Liebe zum Eiger erzählen und der junge Steirer Mich Kemeter wird seine Free-Solo-Abenteuer in der Verdonschlucht präsentieren. (Das Kino) 30. Festival Abenteuer Berg – Abenteuer Film von 13. und 24. November – Programminfos und Online-Tickets ab 19. Oktober – www.daskino.at

Einreichungen für den Local Heroes Award – Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Bild: Das Kino