Salzburg als Vorreiter bei der Filmförderung

HINTERGRUND / FILMFÖRDERUNG 18/09/24 „Die Filmbranche ist starker Wertschöpfungsfaktor und bedeutender Arbeitgeber in Salzburg." Laut Österreichischem Filminstitut ÖFI spielt Salzburg im Bundesländervergleich eine führende Rolle bei der Produktion von Kino- und Fernsehfilmen. Über fünfzig Prozent der österreichweit erwirtschafteten Erlöse und Erträge kommen aus Salzburg. Ein neuer Branchenguide ist neu online. „Salzburg spielt in Österreich eine führende Rolle in diesem Wirtschaftsbereich. 16 Prozent der Beschäftigten und 25 Prozent der unselbständig Beschäftigten dieser Branche sind in Salzburg tätig. Daraus entstehen 33 Prozent der österreichischen Produktionswerte und mehr als fünfzig Prozent der österreichweit erwirtschafteten Erlöse und Erträge", berichtet der ressortzuständige Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll. Österreichweit erwirtschafteten 2021 laut Statistik Austria 3.782 Unternehmen mit insgesamt 9.409 Beschäftigten Umsätze in der Höhe von 1,37 Milliarden Euro. Über die kommerzielle Filmförderung des Landes werde „zielgerichtet versucht, Filmproduktionen und -drehs nach Salzburg zu bringen und zu fördern". Seit deren Einführung 2002 seien 190 Projekte umgesetzt, 12,7 Millionen Euro Fördergelder vom Land genehmigt „und mit einer Hebelwirkung von etwa 1:4" rund 52,4 Millionen Euro an Wertschöpfung in Salzburg erzielt worden. Im vergangenen Jahr wurden 14 Filme und Serien über die kommerzielle Filmförderung im Bundesland unterstützt. Mit der nichtkommerziellen Filmförderung aus Mitteln des Kulturbudgets unterstützt das Land zusätzlich Projekte, die nicht zwingend im Bundesland gedreht oder produziert wurden, aber einen maßgeblichen Salzburgbezug haben. Das sind Produktionen, „die geeignet sind eine Publikumsakzeptanz oder nationale und internationale Anerkennung zu erreichen und dadurch die Qualität des österreichischen und Salzburger Filmschaffens steigern". Im Jahr 2023 wurden 27 Filmprojekte dieser Art mit einem Gesamtvolumen von 167.800 Euro gefördert. Darunter zum Beispiel The Klezmer Project der Salzburger Produktionsfirma Nabis Filmgroup GmbH oder Wer hat Angst vor Braunau des Salzburger Filmemachers Günter Schwaiger. „Innovation Salzburg" betreue die Filmlocation Salzburg und damit den gesamten unterstützenden Service für alle im Bundesland realisierten Filmproduktionen und die Kreativwirtschaft. Neben der Beratung bei Fragen, der Unterstützung von Filmproduktionen und der Vermarktung des Filmstandorts zur Anziehung von Projekten und Talenten gibt es ab sofort einen neuen Service: „Alle Dienstleistungen und Angebote, die es in Salzburg gibt, sollen nunmehr auch digital und damit rasch und einfach zur Verfügung gestellt werden", so Schnöll. Der neue Branchenguide entstand in Zusammenarbeit mit dem Fachverband der Film- und Musikwirtschaft und ist ab sofort im Web unter www.innovation-salzburg.at verfügbar. Walter Haas ist der Geschäftsführer von „Innovation Salzburg": „Alle Filmschaffenden im Bundesland Salzburg sind eingeladen, sich mit ihren Angeboten kostenlos einzutragen und den Branchenguide zu nutzen, um selber neue Partner am Standort zu finden und sich besser für Filmproduktionen anbieten zu können." Man wolle die Salzburger Kompetenzen in diesem Bereich noch stärker sichtbar machen und auch im Ausland präsentieren: „Was wir beispielsweise jährlich erfolgreich bei der Berlinale machen", so Walter Haas. Zum 19. Mal fand heuer der Salzburger Media Summit im Schloss Leopoldskron statt. Neben der „Innovation Salzburg GmbH", dem Fachverband der Film- und Musikwirtschaft der Wirtschaftskammer und der Industriellenvereinigung Salzburg waren heuer erstmals alle führenden Film- und Medienfördereinrichtungen Österreichs Mitveranstalter. Wodurch, so Walter Haas, der Media Summit „zu einer der führenden Filmwirtschaftsveranstaltungen für Österreich und den angrenzenden Raum" avancierte. Ein Besucherrekord von 220 zeige, so Hannes Schalle, der Vorsitzende des Fachverbands der Film- und Musikwirtschaft bei der Wirtschaftskammer Salzburg und Initiator des Media Summit, „dass sich Salzburg als international agierender Medienwirtschaftsstandort etabliert hat, der sich kontinuierlich innovativ weiterentwickelt". Die Rolle als starker Filmstandort zeige sich auch darin, dass seit Beginn des Filmzeitalters in Salzburg 1.600 Filme produziert wurden – allen voran der Welthit The Sound of Music. (LK / dpk-klaba) www.innovation-salzburg.at