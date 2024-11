Tabuthemen, die keine sein sollten

DAS KINO / FILMPREMIERE 26/11/24 Der Linzer Dokumentarfilmer Anatol Bogendorfer beschäftigt sich in seinem ersten Langfilm Corpus homini mit den großen (Tabu-)Themen des Lebens: Geburt, Tod, Lust und Leid. Er begleitet vier Menschen, die durch ihre Arbeit mit und am menschlichen Körper täglich mit diesen Themen in Berührung kommen.

Der Filmemacher lässt Bilder und die Menschen selbst sprechen und verzichtet auf eine Erzählstimme aus dem Off. Da ist etwa die Salzburger Hebamme Elisabeth Kogler, die zwischen ihrer Arbeit im Salzburger Krankenhaus der Diakonissen, Geburtsvorbereitungskursen und Hausbesuchen im Salzkammergut pendelt. Regisseur Anatol Bogendorfer konnte sogar eine Geburt im Salzburger Diakonissenkrankenhaus mitfilmen. Die Vorarlberger Hausärztin Verena versucht, den Menschen als Ganzes zu sehen und nicht nur die körperlichen Leiden ihrer Patient:innen zu kurieren, sondern sich auch um die psychischen Probleme zu kümmern versucht. Die Sexarbeiterin Julia aus Wien kümmert sich um die zwischenmenschlichen Bedürfnisse von Menschen mit körperlichen und/oder geistiger Einschränkung. Sie versucht, mithilfe ihres Videoblogs mit Tabus aufzuräumen und Vorurteile ihre Arbeit betreffend. Das Bestatterehepaar Kateryna und Harald Hanser aus Niederösterreich bewahrt trotz der vielen menschlichen Schicksale, mit denen sie täglich bei ihrer Arbeit konfrontiert sind – ob am Telefon oder beim Betten der Leichen in Särge – Ruhe und Zuversicht. Selbst am meist wenig glamourösen Ende eines Lebens hört die Faszination für das Mysterium Mensch nicht auf. Mit viel Respekt, Wertschätzung und auf Augenhöhe mit seinen Protagonist:innen gelingt Bogendorfer ein fesselndes Porträt dieser ungewöhnlichen Arbeitswelten ohne Voyeurismus. Der Regisseur ist heute, Dienstag (26.11.) gast bei der Salzburg-Premiere seines Films im Das Kino. Weitere Gäste sind die Salzburger Hebamme Elisabeth Kogler und die Bestatterin Kateryna Hanser, zwei Protagonistinnen der 95minütigen Doku. Außerdem spricht die Sexualbegleiterin Astrid W. (Das Kino) www.daskino.at Corpus homini, Salzburg-Premiere, 26.11., Das Kino – Zum Trailer Bilder: das Kino / Boxafilm

