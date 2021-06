Fliegender Film-Festival-Wechsel

CROSSING EUROPE / BILANZ 08/06/21 Crossing Europe 2021 war eines der ersten Filmfestivals, die, auch, analog vor Publikum stattfinden konnten. Virtuell geht das Programm mit Filmen aus ganz Europa noch weiter. Hier die Bilanz aus Linz – vor Eröffnung der Diagonale heute Dienstag (8.6.) in Graz. Von Heidemarie Klabacher Erfreulicherweise habe sich das Publikum nicht von den Corona bedingten Zutrittsregeln abschrecken lassen, meldet Crossing Europe in seiner Bilan. Besonders „junge Filmliebhaber*innen haben das Festivalangebot on- und offline intensiv genutzt". Neunzig Filmschaffende aus dem In- und Ausland standen dem Publikum „mit Maske und Abstand" für Publikumsgespräche zur Verfügung. Für einen Großteil der Regisseurinnen und Regisseure sei es überhaupt die erste Möglichkeit gewesen, neue Filme vor Live-Publikum im Kino aufführen zu können, so Festivalleiterin Christine Dollhofer. Fünfhundert akkreditierte Fachgäste – Filmbranche, Presse und Studierende – waren anwesend. Insgesamt umfasste das Programm 123 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme aus vierzig Ländern. Es gab 95 Premieren, davon 24 Welt- und 71 Österreich-Premieren. „Im Sinne eines ausgewogenen Gender-Programmings waren fünfzig Prozent der Filme in den Wettbewerbssektionen und 41 Prozent der Filme im Gesamtprogramm von Frauen (mit)inszeniert", betont Festivalleiterin Christine Dollhofer. Die diesjährigen Gästezahlen seien, so die Verantwortlichen, im Kontext der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen zu beurteilen. Aufgrund der Corona-Beschränkungen sei die Besucherzahl im Vergleich zu 2019, als 24.000 Gäste gezählt wurden, leicht gesunken. Das Festival 2020 musste Pandemie-bedingt ausfallen. „Erfreulicherweise folgte das Festivalpublikum trotz des nach wie vor herrschenden gesellschaftlichen Ausnahmezustands der Einladung auf der Kinoleinwand quer durch Europa zu reisen. In den vergangenen sechs Tagen wurden knapp zehntausend Besucherinnen und Besucher gezählt." Nicht wenige werden noch dazukommen, denn ganz vorbei ist es noch nicht: Ein Teil des Festivals, die Crossing Europe Video-on-Demand-Premieren, finden noch bis 6. Juli statt. Zehn Filme, „lebendig, weltoffen, vielsprachig und divers" war das diesjährige Konzept, dafür stünden auch für VOD ausgewählten zehn Filme, „die in zehn verschiedenen Ländern angesiedelt sind und zu einer cineastischen Reise quer durch ganz Europa einladen". Die 19. Ausgabe von CROSSING EUROPE Filmfestival Linz findet von 27. April bis 2. Mai 2022 statt. Programm und Ticketts für Crossing Europe Video-on-Demand - www.crossingeurope.at Bilder: www.crossingeurope.at