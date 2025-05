Die letzte Abrechnung mit Gabriel

FILMKRITIK / MISSION: IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING 27/05/25 An den im November 2009 auch in der Salzburger Altstadt gedrehten Actionfilm Knight & Day können sich wohl die wenigsten erinnern. Die Mission: Impossible-Reihe hingegen hat das Actionkino der letzten 30 Jahre geprägt wie kaum eine andere Filmreihe und zumindest in Bezug auf spektakuläre, zum Teil noch handgemachte Actionszenen sogar die Bond-Filme in den Schatten gestellt. Von Andreas Öttl Der Titel des neuen Films Mission: Impossible – The Final Reckoning lässt es bereits erahnen: Es ist der letzte Auftritt von Superagent Ethan Hunt. Es scheint beinahe unvorstellbar, dass je ein anderer Schauspieler diese Rolle übernehmen wird, die Tom Cruise derart geprägt hat. Im Gegensatz zu Tom Cruise, der auf berührende Weise nicht nur die schwindende Bedeutung von Filmstars in Hollywood, sondern auch sein eigenes Älterwerden zu verleugnen scheint, weist der Inhalt des neuen Films durchaus Gegenwartsbezüge auf. Eine allmächtige KI ist es dieses Mal, die eine globale Katastrophe auszulösen droht. Ethan Hunt und sein Team – darunter Benji (Simon Pegg), Luther (Ving Rhames) und die neue Verbündete Grace (Hayley Atwell) – müssen ein verschollenes russisches U-Boot-Wrack bergen, um den Quellcode der KI zu sichern und eben die Katastrophe zu verhindern. Dabei geraten sie in einen Wettlauf gegen die Zeit und müssen sich erneut mit dem gefährlichen Gegner Gabriel (Esai Morales) auseinandersetzen, der tief mit Ethans Vergangenheit verbunden ist. Seit sich Christopher McQuarrie im Jahr 2015 mit dem (unter anderem in Wien gedrehten) fünften Teil Mission: Impossible – Rogue Nation als Stammregisseur (und Drehbuchautor) etablieren konnte, wurde die Qualitäts-Latte um einiges höher gelegt. Neben immer spektakuläreren Set Pieces – so die Bezeichnung im Actionkino für typische Szenen mit besonders hohen Schauwerten – die eigentlich den wahren Reiz der Filme ausmachen, wurden auch die Geschichten komplexer und emotional berührender. Der finale Teil hat diesbezüglich besonders hohe Ambitionen. Neben dem erwartbaren Spektakel gilt es auch, die Geschichte gebührend abzuschließen und die Charaktere zu verabschieden. Darüber hinaus hat The Final Reckoning auch eine politische Komponente durch die Besetzung von Angela Bassett als schwarze US-Präsidentin, die schwerwiegenden Entscheidungen zu treffen hat und sich dabei als moralische Instanz erweist. Trotz dieser willkommenen Anspielungen zur realen Weltlage kann The Final Reckoning die hohen Erwartungen in Summe nicht erfüllen. Die lange Exposition und die mitunter belanglosen Dialoge führen dazu, dass der Film einige Zeit braucht, um in die Gänge zu kommen. Die beiden zentralen Actionszenen (eine Unterwasserszene mit einem U-Boot und eine Szene mit alten Flugzeugen in einem Canyon in Südafrika) sind dann gewohnt fesselnd inszeniert, erreichen aber nicht die Originalität von Glanzmomenten der Reihe. In anderen Bereichen gibt es noch stärkere Qualitätsabstriche im Vergleich zu den vorigen Teilen. Lorne Balfe, der erfahrene Komponist des siebten Teils etwa, sprang nach den diversen Drehbuchänderungen, die ständige eine neue Musik erforderten, ab und wurde von zwei seiner Assistenten ersetzt. Diese lieferten nun eine sehr konventionelle Filmmusik ab, bei der das obligatorische Recycling des noch aus der TV-Serie stammenden ikonischen Mission: Impossible-Themas von Lalo Schifrin auch nicht mehr viel retten kann. Zahlreiche Referenzen und die Wiederkehr von Charakteren aus älteren Filmen der Reihe sorgen dennoch dafür, dass Fans abgeholt und den Kinosaal zufrieden verlassen werden. Mission: Impossible – The Final Reckoning hat seine berührenden Momente und ist trotz Schwächen ein würdiger Abschluss der Reihe und für die Figuren. An seinem eigenen Anspruch, die Grenzen im Actionkino zum Abschluss noch einmal neu zu definieren, scheitert der überambitionierte Film aber. Derzeit im Mozartkino und im Cineplexx Airport