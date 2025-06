Stadtluft macht auch nicht immer glücklich

f Share Tweet FILMKRITIK / HAPPYLAND 20/06/25 In Anwesenheit der Regisseurin fand die Salzburg-Premiere von Evi Romens zweitem Spielfilm Happyland statt. Nimmt man die gespaltenen, mitunter aber sehr ehrlichen Publikumsreaktionen beim Publikumsgespräch am Montag (16.6.) als Gradmesser, so scheint Evi Romen mit ihrem Film einen Nerv getroffen zu haben. Von Andreas Öttl Die Musikerin Helen(e) ist vor Jahren nach London ausgewandert, um dort Karriere zu machen. Doch der große Durchbruch ist ihr nicht gelungen. Ernüchtert kehrt sie in ihren Heimatort zurück und wird dort mit den Menschen ihrer Vergangenheit und den Träumen ihrer Jugend konfrontiert. Ihre Jugendliebe und Ex-Bandkollege Tom hat ihr etwa noch immer nicht verziehen. Helene strandet vorerst im „Happyland“ – einem Wellnesstempel, den ihre Mutter betreibt. Dort taucht eines Tages der junge Kletterlehrer Joe auf. Helene und Joe scheinen aus dem gleichen Holz geschnitzt und kommen sich langsam näher. Auf den ersten Blick scheinen in Happyland die Grenzen klar definiert. Die niederösterreichische Provinz als trister kulturloser Ort, ein Albtraum für jene progressiven kultivierten Stadtmenschen, die – sei es auf den Regiestühlen oder den Sesseln der Programmkinos – ihren Blick darauf werfen. Ein Ort wie der Vergnügungstempel „Happyland“ scheint dabei ins Bild zu passen und die Tatsache, dass dieser real existiert, die Klischees nur zu bestätigen. Doch bald zeigt sich, dass die in Südtirol aufgewachsene und nun in Wien lebende Regisseurin um ein vielschichtigeres Portrait bemüht ist, dass offensichtlich Parallelen zu ihren eigenen ambivalenten Gefühlen zur Heimat aufweist. Schmerzlich muss die Protagonistin – grandios mit rotziger Punk-Attitüde und verlebtem Gesichtsausdruck dargestellt von Burgtheater-Schauspielerin Andrea Wenzl – erfahren, dass man seine Herkunft und die Geister der Vergangenheit niemals abschütteln kann. Emblematisch dafür ist der Auftritt einer jüngeren Musikerin (verkörpert von Singer-Songwriterin Alicia Edelweiss) mit Helenes ehemaligen Band-Kollegen bei einem Dorf-Fest. Dieser geht einher mit der Erkenntnis, dass es vielleicht nicht immer nur die Großstadt ist, die Chancen bietet für Glück und Selbstverwirklichung und dass es auch die Beziehungen zu anderen Menschen sind, die den Wert eines Lebens bestimmen. Was den Film besonders macht ist seine Umsetzung im Stil des magischen Realismus, den man in der Regel eher im italienischen/lateinamerikanischen Kino findet als im österreichischen. Western-Mythen werden dabei ebenso evoziert wie Figuren aus Abenteuerfilmen. Dass es hier im Gegensatz zu zahlreichen filmischen Vorbildern eine Frau ist, die radikal mit den Fesseln der Gesellschaft gebrochen hat, die aber auch einsam und desillusioniert ist und einen jüngeren Mann begehrt, sorgt zudem für einen frischen Blickwinkel, der für manche Zuseher und Zuseherinnen aufgrund des Bruchs mit gesellschaftlichen und filmgeschichtlichen Konventionen etwas irritierend wirken mag. Erzählung und Inszenierung des Films sind mitunter etwas schwerfällig und für einen Film mit einem so starken Musik-Bezug fehlt eine gewisse Energie, welche den Schwermut der Lebenskrise vielleicht etwas auflockern hätte können – so wie es dann zumindest im Abspann gelingt, wo ein kathartisch wirkender Song der Wiener Punkband Leftovers zum Einsatz kommt. Ebenso sind nicht alle Darstellenden und ihre mehr oder weniger künstlichen Dialekte – ein ewiges Dilemma in heimischen Produktionen – gleichermaßen überzeugend. Dennoch kann man Evi Romen und ihrer Hauptdarstellerin letztendlich nur Respekt zollen für ihre schonungslos ehrliche und originelle Auseinandersetzung mit dem Tabu-Thema Scheitern, dass wohl bei vielen Kinobesuchern Erinnerungen an eigene verpasste Lebenschancen hervorrufen wird. Happyland – vier weitere Vorstellungen im Salzburger Filmkulturzentrum Das Kino – www.daskino.at Bilder: Polyfilm / Still aus dem Trailer www.polyfilm.at Weiter >