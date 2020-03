Zwei „unerhörte“ Chef-Stimmen

RADIOFABRIK / REDAKTIONSLEITUNG 11/03/20 In Vertretung für die karenzierte Mirjam Winter übernehmen Daniel Bergerweiss und Timna Pachner ab März 2020 gemeinsam die Redaktionsleitung der Radiofabrik. Die Aufgabe der beiden umfasst die Redaktion des Infonahversorgers unerhört! und die Organisation des Praxislehrgangs für Journalismus in Community-Medien. Daniel Bergerweiss studiert Kommunikationswissenschaft an der Universität Salzburg. Seit 2007 moderiert er die Sendung Impressive Radio, die einmal im Monat live gesendet wird. Timna Pachner kam nach einem angefangenen Studium in „Zeitbasierte und interaktive Medien" in Linz nach Salzburg, studiert derzeit ebenfalls Kommunikationswissenschaft und ist Mitarbeiterin des "Schwerpunkts Wissenschaft & Kunst" von Mozarteum und Universität. Beide sind auch als Referenten tätig und absolvierten von 2018 bis 2019 die erste Lehrredaktion der Radiofabrik, die umfassend in mehreren Modulen eine journalistische Ausbildung bietet. Der Lehrgang wird im Herbst 2020 zum dritten Mal abgehalten und bereits von der neuen Leitung organisiert. (Radiofabrik) www.radiofabrik.at Bild: Radiofabrik