PLAUDERTASCHE 30/03/20 Eine Sonderausgabe der Plaudertasche mitten in den schulfreien Corona-Ferien wünschte sich die zwölfjährige Marie. Sie hat schon früher die die Salzburger Kinderzeitung geschrieben. Nun gibt es die Plaudertasche nicht nur auf Papier. „Ich würde gern dafür schreiben" sagt Marie. „Es könnten ja viele mitmachen und ihre Tipps und Geschichten von zu Hause an euch schicken, ich fände das sehr cool." Diese spontane Idee gab den Anstoß. Zwanzig Jahre nach der ersten Nummer ist die Plaudertasche nun also ins Netz gewandert. Vera Laner vom Verein Spektrum ist für die Online-redaktion der Kinderzeitung zuständig. „Wie bei der Druckversion geht es in der neuen Webversion darum 7- bis 12-Jährigen eine Bühne zu bieten, auf der sie zu ihren Themen schreiben, zeichnen, fotografieren - und das für andere Kinder und Erwachsene." Zu den Inhalten gehören klarerweise Schule, Freunde und Freizeit. „Jüngere Kinder interessieren sich besonders für das Geschehen in ihrer unmittelbaren Umgebung", weiß Vera Laner. „Dazu werden die Vorgänge in der großen Welt zu Artikeln über Klimawandel, fairen Handel oder bedrohte Tierarten aus einem anderen Blickwinkel zusammengefasst." „Die jungen Autorinnen und Autoren machen mit ihren Geschichten, Ideen, Wünschen und Forderungen jede Plaudertasche zu einem bunten Medium verschiedenster Kinderinteressen. Evergreens wie Witze und Rätsel findet man hier natürlich auch, denn was Kinder lustig und unterhaltsam finden, das wollen sie mit anderen teilen", sagt man beim Verein Spektrum, der für die Plaudertasche aber nicht allein verantwortlich ist. Viele Organisationen aus Stadt und Land Salzburg machen da gemeinsame Sache: neben dem Verein Spektrum, kija, akzente Salzburg, Insel – Haus der Jugend, Salzburger Kinderfreunde, Kinder- und Jugendhaus Liefering, lungau kultur, Katholische Jungschar, Salzburger Kinderwelt und Literaturhaus Salzburg. Die Online-Ausgabe soll „ein Produkt von Kindern für Kinder sein". Erklärtes Ziel also: Das Mitmachen, Mitgestalten und Mitschreiben soll möglichst einfach sein. „Mit einem Klick findet man zum Registrierungsformular, danach kann man loslegen und den ersten eigenen Artikel für die Plaudertasche online verfassen." (Spektrum) www.plaudertasche-online.at – Mailkontakt zur Redaktion: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!